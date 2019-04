Руслан Квинта объяснил, почему Сергей Лазарев не победит на Евровидении-2019

Известный композитор и музыкальный продюсер Евровидения в Украине Руслан Квинта оценил шансы на победу фаворита проекта – Сергея Лазарева. Артист выйдет на сцену Тель-Авива с лирической песней Scream.

Руслан Квинта стал приглашенным гостем на развлекательной программе " Слава+", выходящей на YouTube-канале Люкс ФМ. Ведущий Слава Демин решил поинтересоваться у музыкального продюсера, Украина отказалась от Евровидения-2019-за сильного соперника из России. Букмекеры называли его фаворитом шоу и пророчили Сергею Лазареву победу. Однако Руслан Квинта не поддерживает эту мысль.

Я уже давно слежу за конкурсом и не вижу Сергея Лазарева в фаворитах. Все ему прогнозируют победу, но я в этом сомневаюсь,

– заявил Руслан Квинта.

Композитор откровенно объяснил свое мнение. По словам Руслана Квинты, песня, которую Сергей Лазарев представит в Тель-Авиве, не может привести его к победе. Трек слишком однообразный, и российский артист исполнит его без эффектной постановки. Поэтому, как убеждает Руслан Квинта, выступление Сергея Лазарева не завоюет зрителей.

"Песня, по моему мнению, очень однообразная, слабая и в ней нет этого "made in Russia". Для меня это очень важно, когда представлены краски и палитра твоей страны... Если Лазарев делает шоу, то, возможно, нужна песня для номера. Он уже выступал на Евровидении и имел очень эффектную постановку. Теперь он решил сыграть в песню: здесь уже не будет шоу, а композиция, балладная, лирическая. В ней я не вижу этого "made in": отдай ее любому западному артисту, и она будет хорошо звучать. Я не видел в этой песне самого Лазарева, индивидуального исполнителя, который поет подобные песни", – пояснил Руслан Квинта.

Кроме этого, музыкальный продюсер украинского Нацотбора признался, кто из конкурсантов является его фаворитами. Как ни странно, Руслан Квинта видит на первых ступенях рейтинга Евровидения-2019 португальского певца Конана Озириса и Вейлона из Нидерландов.

Мне очень нравятся Нидерланды. Но мой фаворит, как бы это странно не звучало, – это Португалия. Это та песня, которая состоит не просто из музыки, в нее вложена вся энергия авторов трека,

– добавил Руслан Квинта.

Смотрите полный выпуск "Слава+" с Русланом Квинтой: видео

Что известно об участии России в Евровидении-2019?

В то время, как во всех европейских странах представителя Евровидения-2019 определяли путем голосования жюри и зрителей, в России просто объявили его имя. По официальным данным, страну будет представлять Сергей Лазарев.

9 февраля 2019 года артист презентовал эффектный клип на конкурсную песню Scream. Сам Сергей Лазарев не скрывал восторга от будущего участия в Евровидении. Певец убежден, что песня Scream поможет ему покорить зрителей чувственными словами. Композиция будет кардинально иной, чем You Are The Only One, которую Сергей Лазарев презентовал на шоу в 2016 году.

Новый клип Сергея Лазарева Scream: смотрите эффектное видео