Сериал "Мандалорец" по мотивам "Звездных войн" признан самой популярной стриминговой лентой

Около двух недель назад компания Disney представила еще один проект, в основу которого легли события из вселенной "Звездных войн". Вскоре после премьеры фильм "Мандалорец" признали самым популярным стриминговым сериалом.

Фильмы франшизы "Звездные войны", а также другие проекты, снятые по мотивам фантастической вселенной, стали настоящими любимцами зрителей. Так, как сообщает издание Business Insider, сериал "Мандалорец" получил наибольшее количество просмотров на стримингових платформах.

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Напомним, сериал "Мандалорец" дебютировал одновременно с ресурсом Disney+ и стал его так называемым хедлайнерским проектом. Проект сразу же обошел научно-фантастический сериал "Очень странные дела", который держал лидирующую позицию на протяжении 21 недели. Так, в период с 17 по 23 ноября первые эпизоды фильма "Мандалорец" получили более 100 миллионов поисковых запросов, а результат "Очень странных дел" достигал 81 миллиона.

Добавим, что сериал "Мандалорец" – это американский вебсериал в жанре космической оперы, который является составной частью канонической вселенной "Звездных войн".

"Мандалорец": смотреть тизер сериала по мотивам "Звездных войн"