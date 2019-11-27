Сериал "Мандалорец" по мотивам "Звездных войн" признан самой популярной стриминговой лентой

24 Читати новину українською
Кадр из сериала "Мандалорец" / IMDb

Около двух недель назад компания Disney представила еще один проект, в основу которого легли события из вселенной "Звездных войн". Вскоре после премьеры фильм "Мандалорец" признали самым популярным стриминговым сериалом.

Фильмы франшизы "Звездные войны", а также другие проекты, снятые по мотивам фантастической вселенной, стали настоящими любимцами зрителей. Так, как сообщает издание Business Insider, сериал "Мандалорец" получил наибольшее количество просмотров на стримингових платформах.

Читайте также: Disney начал съемки второго сезона сериала "Мандалорец" по мотивам "Звездных войн"

Напомним, сериал "Мандалорец" дебютировал одновременно с ресурсом Disney+ и стал его так называемым хедлайнерским проектом. Проект сразу же обошел научно-фантастический сериал "Очень странные дела", который держал лидирующую позицию на протяжении 21 недели. Так, в период с 17 по 23 ноября первые эпизоды фильма "Мандалорец" получили более 100 миллионов поисковых запросов, а результат "Очень странных дел" достигал 81 миллиона.

Добавим, что сериал "Мандалорец" – это американский вебсериал в жанре космической оперы, который является составной частью канонической вселенной "Звездных войн".

"Мандалорец": смотреть тизер сериала по мотивам "Звездных войн"

 

Сколько мандаринов можно съедать в день без вреда для здоровья
сегодня
1348
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Disney
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
сегодня 11:15 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 19086
Скидки на AliExpress в Черную пятницу: 10 вещей, которые стоит купить
26 ноября 18:21 Скидки на AliExpress в Черную пятницу: 10 вещей, которые стоит купить
Юлія Турелик 3777
Во Львове состоялся допремьерный показ фильма "Цена правды": фото и интересные детали встречи
26 ноября 18:00 Во Львове состоялся допремьерный показ фильма "Цена правды": фото и интересные детали встречи
Уляна Журба 72
11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
26 ноября 13:00 11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
Юлія Девда 12028
Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
25 ноября 16:20 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 207
Новости
Больше новостей
Залиште відгук