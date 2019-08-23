Снежана Бабкина показала стройную фигуру в купальнике: фото

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Снежана Бабкина в купальнике
Снежана Бабкина в купальнике / Instagram / @babkin_official

Жена певца Сергея Бабкина всего через 2 месяца после родов вернула свою стройную фигуру. Очаровательная Снежана поделилась с поклонниками снимком в купальнике, покорив сеть.

Последние дни лета – прекрасная возможность запланировать поездку на море. Этим воспользовались супруги Бабкины, которые отправились с детьми в солнечную Италию.

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В сети Сергей и Снежана уже успели опубликовать романтические кадры, очаровав поклонников. Кроме этого, актриса показала свою фигуру в черном сдельном купальнике. Всего за 2 месяца после родов ей удалось вернуть стройную талию, что видно на опубликованном снимке.

Известно, что пикантные фото пара сделала во время празднования 2 месяцев со дня рождения их младшего сына Елисея. В этот день Сергей и Снежана Бабкины арендовали роскошную яхту, где сделали очаровательные фото с именинником.

Сегодня (18 августа – LifeStyle 24) нашему младшему сыну 2 месяца. По этому случаю мы отправились в путешествие на яхте в красивую лагуну с невероятной водой!
поделилась Снежана Бабкина.

Что известно о четвертом ребенке Сергея Бабкина?Певец Сергей Бабкин и его жена Снежана к марту 2019 года замалчивали информацию о пополнении в семье. Объявить новость пара решила только на 7 месяце беременности актрисы. Снежана Бабкина родила сына 18 июня в частной клинике, услугами которой в свое время воспользовались Джамала, Светлана Тарабарова, Лилия Ребрик, Валентина Хамайко. Сына звездные супруги решили назвать Елисеем. Пара уже воспитывает 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Отдых Сергей Бабкин
Источник: LifeStyle 24
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