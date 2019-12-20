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Создатель "Аватара" рассказал, почему задержал выпуск сиквелов аж на 10 лет

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Джеймс Кэмерон, режиссер "Аватара" / Фото из открытых источников

Наверное, нет таких ценителей кинематографа, которые не видели фильма "Аватар", вышедшего в 2009 году. В течение 10 лет научно-фантастическая лента держала позицию самого кассового фильма в истории, а фанаты с нетерпением ждали продолжения культовой истории. Однако сиквелу суждено быть не быстрее, чем в 2021 году. Режиссер фильмов Джеймс Кэмерон объяснил, почему.

После заявления о том, что основные съемки сиквелов "Аватара" завершены, 65-летний канадский кинорежиссер признался, почему следующие части фильма выйдут с такой задержкой. Об этом сообщается на сайте издания Variety.

Кстати, "Аватар 2": в сети появился новый кадр со съемок ожидаемого фильма

По словам режиссера, уже с 2013 года съемочная команда работала над созданием новых миров для 4 фильмов, позже над разработками сценариев к каждому эпизоду, а потом немало времени заняли кастинги для подбора актеров на роли.

Люди не до конца понимают весь размах и сложность этого процесса. Это то же самое, что сделать два больших анимационных проекта. Обычно на один среднестатистический мультфильм идет четыре года, и с учетом этого мы движемся в соответствии с графиком для выпуска в декабре 2021 года,
– заявил Джеймс Кэмерон.

Так, подробности сюжета ни одного из фильмов не рассекречиваются. Известно лишь то, что события будут разворачиваться через несколько лет после первой части, а у главных героев появится дочка.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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