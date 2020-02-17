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Создатели сериала "Убивая Еву" опубликовали тизер третьего сезона и назвали дату выхода

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Кадр из сериала "Убивая Еву" / Harper's Bazaar

Популярный драматический триллер "Убивая Еву" (Killing Eve) получит продолжение, которое фанаты смогут увидеть уже весной этого года. Создатели сериала опубликовали короткий тизер и рассекретили дату выхода первых эпизодов.

В День всех влюбленных создатели драматической ленты "Убивая Еву" интересным способом поздравили своих фанатов. Они опубликовали 15-секундный видеоролик с анонсом будущего 3 сезона на ютуб-канале BBC America.

Интересно: Создатели "Ведьмака" приступили к съемкам 2 сезона раньше, чем было запланировано

В коротком видео они также рассекретили дату премьеры. Третий сезон сериала "Убивая Еву" выйдет 26 апреля 2020 года. Детали сюжета создатели ленты пока держат в секрете, однако, зная дату выхода, следует ожидать новых трейлеров и постеров.

Напомним, первый сезон сериала вышел в апреле 2018 года с Джоди Комер и Сандрой О. Те же актрисы снялись в 2 сезоне ленты и получили многочисленное количество номинаций и наград за свои роли.

По сюжету, события разворачиваются вокруг двух женщин, одна из которых, Вилланель, наемная убийца-социопатка, а другая, Ева Поластри, работница полиции, которая давно мечтает поменять бумажную работу на оперативную. Элегантная убийца и сообразительная кокетка будут бороться за победу в смертельно опасной гонке.

Тизер к 3 сезону сериала "Убивая Еву": видео

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
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