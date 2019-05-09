Кто займет Железный Трон: Стивен Кинг сделал прогноз относительно финала "Игры престолов"

Один из самых известных литераторов современности Стивен Кинг, как оказалось, тоже принадлежит к поклонникам сериала "Игра престолов" (Game of Thrones). Как и миллионы киноманов, он ожидает последние эпизоды саги.

Сейчас представители HBO готовят к показу 5 серию "Игры престолов". Американские киноманы смогут ее посмотреть 12 мая в 21:00. В то же время в сети уже опубликовали новые промо-кадры, которые стремительно покорили мир.

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Появления последних серий ждет и легендарный писатель Стивен Кинг, прославившийся книгами в стиле фэнтези и ужасов. Поклонники литератора уже давно засыпали его вопросами, как бы развивался сюжет "Игры престолов", если бы именно он был автором сценария. На это 71-летний Стивен Кинг ответил предположением, как может выглядеть финал знаменитой саги.

Допустим – просто предположим, что Джон и Дейенерис оба погибли (вместе с Серсеей, разумеется). Допустим – просто предположим, что определенный маленький человек с большим сердцем займет Железный Трон,

– написал Стивен Кинг, спровоцировав оживленное обсуждение.

Поэтому писатель предполагает, что Мать драконов и Джон Сноу могут погибнуть во время битвы в Королевской гавани. Кроме этого, Железный Трон освободится для Питера Динклэйджа, который сыграл в сериале Тириона Ланнистера. Действительно ли так завершится легендарная сага "Игра престолов", пока неизвестно, ведь авторы проекта держат сюжет в секрете.

Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne? — Stephen King (@StephenKing) 6 травня 2019 р.

Отметим, что Стивен Кинг знает толк в фэнтезийной литературе. Его по праву называют "королем ужасов", а каждая из более чем 200 книг автора получает бешеную популярность в мире. По романам Стивена Кинга уже сняли немало голливудских кинолент, которые имели большой успех в прокате. В частности, "Мгла", "Сияние", "Кладбище домашних животных", "Побег из Шоушенка", "Оно", "Зеленая миля", "Мизери", "Мертвая зона".

Что такое "Игра престолов"?

Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны только через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.