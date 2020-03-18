Том Хэнкс рассказал, как чувствует себя после выписки из больницы

Оскароносный актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон находятся в Австралии. После выявления коронавируса супруги прошли курс лечения и уже покинули госпиталь. 18 марта Том Хэнкс обратился к своим поклонникам и рассказал о своем состоянии здоровья.

Соответствующую запись актер разместил на странице в фейсбуке. По его словам, он с Ритой Уилсон находятся в самоизоляции в одном из имений. Дом пара снимала на время съемок нового проекта с участием Тома Хэнкса. Актер уверяет, что чувствует себя хорошо и у него нет лихорадки.

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"Эй, друзья. Хорошие новости: одну неделю после положительного результата теста, во время самоизоляции, симптомы почти одинаковые. Нет лихорадки. Складывание белья и мытье посуды приводит к дреманию на диване. Плохие новости: моя жена Рита Уилсон выиграла шесть раздач Джин Рами подряд и лидирует на 201 очко", – с юмором рассказал Том Хэнкс.

Кроме этого, актер поделился, что с собой в Австралию взял пишущую машинку. По стечению обстоятельств, ее название – корона, на что с юмором обратил внимание Том Хэнкс.



Том Хэнкс рассказал, как чувствует себя после выписки из госпиталя / Facebook / @TomHanks

Ранее журналисты LifeStye 24 сообщали, что Том Хэнкс и Рита Уилсон заболели коронавирусом. Пара почувствовала первые симптомы болезни и сразу же обратилась к медикам. Тесты на COVID-19 были положительными, поэтому 12 марта звезд госпитализировали. Сам Том Хэнкс уверял, что пробудет в больнице столько, сколько это будет нужно.

Уже 17 марта сын супругов объявил, что его родители чувствуют себя хорошо и уже покинули госпиталь. Чет Хэнкс добавил: "Быстрое восстановление моей родне, они уже не в госпитале. Конечно, они все еще находятся на домашнем карантине, однако чувствуют себя уже значительно лучше. Так что это облегчение".

Том Хэнкс и Рита Уилсон – не единственные знаменитости, у которых обнаружили коронавирус. С недугом борются Софи Трюдо, глава корпорации Universal Music Group Лучиан Грейндж, а также актеры Идрис Эльба, Кристофер Гивью, Рэйчел Мэттьюз, Ольга Куриленко. Всего на коронавирус заболели почти 180 000 человек, а от пневмонии, вызванной вирусом, умерли более 7000 человек.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала