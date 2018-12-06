Топ-6 дизайнерских интерьеров в цвете 2019 года
Компания Pantone назвала цветом 2019 Living coral – коралловый цвет с золотистым подтоном.
По версии Pantone, именно этот цвет символизирует "врожденную потребность в оптимизме и радостном поиске в мире, где доминируют цифровые технологии и социальные сети".
Читайте также: 5 простых советов, как создать домашнюю атмосферу в съемной квартире
Дизайнеры уже давно используют этот оттенок кораллового, чтобы создать в интерьере уют и ненавязчивую романтичность.
Вашему вниманию топ-6 дизайнов интерьеров с использованием оттенка "живой коралл".
1. Кафе Marxito, Париж
Заведение расположено недалеко от Елисейских полей. Уличное кафе быстрого питания было создано по проекту enfant terrible французского дизайна Ора Ито в партнерстве с шефом Тьерри Марксом.
Дизайн интерьера кафе Marxito в Париже
2. Ресторан John Anthony, Гонконг
Ресторан сочетает в своей эстетике моду на восточное ретро и стиль лондонских китайских столовых.
Проект был воплощен архитектурно-дизайнерской студией Linehouse и назван в честь Джона Энтони, первого китайца-гражданина Великобритании, который был натурализованный в 1805 году.
Дизайн интерьера ресторана в Гонконге
3. Кафе-пекарня Breadway Bakery в Одессе
Проект украинских дизайнеров Леры Буминой и Артема Тригубчака напоминает интерьеры из фильмов эксцентричного американского режиссера Уэса Андерсона.
О необычном интерьере этого уютного заведения в Одессе писали авторитетные мировые СМИ.
Интерьер кафе-пекарни Breadway в Одессе
4. Квартира галериста в Осло
Известное норвежское архитектурное бюро Snøhetta создало стильный интерьер для проживания галериста Gallery TM51 в Осло.
В отделке кухни этой квартиры преобладает нежно-коралловый цвет.
Интерьер цветной квартиры галериста в Осло
5. Интерьер от режиссера Луки Гуаданьино
Итальянский кинорежиссер и сценарист Лука Гуаданьино, известный по номинированному на "Оскар" фильму "Назови меня своим именем", давно хотел попробовать свои силы в роли дизайнера интерьеров.
Свою мечту он реализовал в здании шелкопрядильных XIX века на берегу озера Комо в Италии.
На дизайн ванной, по словам режиссера, его вдохновляли интерьеры яхт. Здесь он работал с камнем и латунью.
Интерьер ванной от режиссера Луки Гуаданьино
6. Дом художника, Австрия
Успешный австрийский скульптор Эрвин Вурм самостоятельно обустраивал свой дом в здании XII века недалеко от Вены.
Внутри о древности здания напоминают разве что арки и замковые своды.
Дом австрийского художника Эрвина Вурма
Интерьер дома художника в оттенке "живой коралл"
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: