Топ-6 дизайнерских интерьеров в цвете 2019 года

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Интерьер кафе-пекарни Breadway в Одессе в оттенках Living cora
Интерьер кафе-пекарни Breadway в Одессе в оттенках Living cora / civilly.com.ua

Компания Pantone назвала цветом 2019 Living coral – коралловый цвет с золотистым подтоном.

По версии Pantone, именно этот цвет символизирует "врожденную потребность в оптимизме и радостном поиске в мире, где доминируют цифровые технологии и социальные сети".

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Дизайнеры уже давно используют этот оттенок кораллового, чтобы создать в интерьере уют и ненавязчивую романтичность.

Вашему вниманию топ-6 дизайнов интерьеров с использованием оттенка "живой коралл".

1. Кафе Marxito, Париж

Заведение расположено недалеко от Елисейских полей. Уличное кафе быстрого питания было создано по проекту enfant terrible французского дизайна Ора Ито в партнерстве с шефом Тьерри Марксом.

Кафе дизайн інтер'єр

Дизайн интерьера кафе Marxito в Париже

2. Ресторан John Anthony, Гонконг

Ресторан сочетает в своей эстетике моду на восточное ретро и стиль лондонских китайских столовых.

Проект был воплощен архитектурно-дизайнерской студией Linehouse и назван в честь Джона Энтони, первого китайца-гражданина Великобритании, который был натурализованный в 1805 году.

дизайн інтер'єр Гонконг

Дизайн интерьера ресторана в Гонконге

3. Кафе-пекарня Breadway Bakery в Одессе

Проект украинских дизайнеров Леры Буминой и Артема Тригубчака напоминает интерьеры из фильмов эксцентричного американского режиссера Уэса Андерсона.

О необычном интерьере этого уютного заведения в Одессе писали авторитетные мировые СМИ.

Кафе пекарня Одеса

Интерьер кафе-пекарни Breadway в Одессе

4. Квартира галериста в Осло

Известное норвежское архитектурное бюро Snøhetta создало стильный интерьер для проживания галериста Gallery TM51 в Осло.

В отделке кухни этой квартиры преобладает нежно-коралловый цвет.

інтер'єр квартира Осло

Интерьер цветной квартиры галериста в Осло

5. Интерьер от режиссера Луки Гуаданьино

Итальянский кинорежиссер и сценарист Лука Гуаданьино, известный по номинированному на "Оскар" фильму "Назови меня своим именем", давно хотел попробовать свои силы в роли дизайнера интерьеров.

Свою мечту он реализовал в здании шелкопрядильных XIX века на берегу озера Комо в Италии.

На дизайн ванной, по словам режиссера, его вдохновляли интерьеры яхт. Здесь он работал с камнем и латунью.

інтер'єр дизайн ванна

Интерьер ванной от режиссера Луки Гуаданьино

6. Дом художника, Австрия

Успешный австрийский скульптор Эрвин Вурм самостоятельно обустраивал свой дом в здании XII века недалеко от Вены.

Внутри о древности здания напоминают разве что арки и замковые своды.

Автрія будинок художник

Дом австрийского художника Эрвина Вурма

інтер'єр будинок художник

Интерьер дома художника в оттенке "живой коралл"

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Теги: LifeStyle Новости недвижимости Новости недвижимости мира Путешествия Архитектура и дизайн Исскусство Декор и дом Идеи для интерьера
Источник: INTERIOR
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