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Умер актер Би Джей Хогг, который сыграл в "Игре престолов"

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Помер актор Бі Джей Хогг
Помер актор Бі Джей Хогг / Фото з відкритих джерел

Североирландский актер Би Джей Хогг умер в возрасте 65 лет. Пока родные не сообщают причины смерти знаменитости, однако звездные коллеги уже успели выразить свои соболезнования от потери. Би Джей Хогг прославился ролью Аддама Марбранда в первом сезоне телесериала "Игра престолов".

Як інформує BBC, Бі Джей Хогг помер вчора, 30 квітня. Його смерть настала у віці 65 років та стала шоком для сім'ї – дружини Еліш та сина й доньки. Про несподівану втрату, причини та обставини якої не розголошують, висловилися й колеги Бі Джей Хогга по знімальному майданчику та відомі друзі. 

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"Він був такою чудовою людиною, великою особистістю і приголомшливим актором. Його сім'я спустошена, і моє серце поряд з ними", – зазначив агент зірки. Крім того, близькі Бі Джей Хогга зазначили, що він був надзвичайно приємною людиною та неперевершеним актором у жанрі комедія. 

За понад чотири десятиліття на сцені він встиг втілити сотні ролей. Бі Джей Хогг зіграв в короткометражній стрічці Dance Lexie Dance, знятій у Північній Ірландії,  яка була номінована на премію Оскар 1988 року. 

Фільмографія Бі Джей Хогга: 

  • "Гра престолів" 
  • комедійний серіал BBC "Залиш у спокої" (Give My Head Peace)
  • "Крах" (The Fall)
  • "Голод" ( Hunger) 
  • "Розлучення Джека" (Divorcing Jack) 
Автор: Марина Джура
Теги: Потери LifeStyle
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