Умер актер Би Джей Хогг, который сыграл в "Игре престолов"

Североирландский актер Би Джей Хогг умер в возрасте 65 лет. Пока родные не сообщают причины смерти знаменитости, однако звездные коллеги уже успели выразить свои соболезнования от потери. Би Джей Хогг прославился ролью Аддама Марбранда в первом сезоне телесериала "Игра престолов".

Як інформує BBC, Бі Джей Хогг помер вчора, 30 квітня. Його смерть настала у віці 65 років та стала шоком для сім'ї – дружини Еліш та сина й доньки. Про несподівану втрату, причини та обставини якої не розголошують, висловилися й колеги Бі Джей Хогга по знімальному майданчику та відомі друзі.

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"Він був такою чудовою людиною, великою особистістю і приголомшливим актором. Його сім'я спустошена, і моє серце поряд з ними", – зазначив агент зірки. Крім того, близькі Бі Джей Хогга зазначили, що він був надзвичайно приємною людиною та неперевершеним актором у жанрі комедія.

Pastor Begbie gets the Monopoly out, but it's Monopoly with a difference. Give My Head Peace is available https://t.co/NwdO5yv8LT now. pic.twitter.com/JTTjG7gnBX — @bbcnireland (@BBCnireland) January 7, 2019

За понад чотири десятиліття на сцені він встиг втілити сотні ролей. Бі Джей Хогг зіграв в короткометражній стрічці Dance Lexie Dance, знятій у Північній Ірландії, яка була номінована на премію Оскар 1988 року.

Фільмографія Бі Джей Хогга: