Умерла Инна Макарова – звезда советского фильма "Девчата"

Звезда советского кино Инна Макарова умерла 25 марта. На момент смерти знаменитой актрисе было 93 года.

О смерти сообщила ее дочь Наталья Бондарчук. Пока неизвестно, когда состоится прощание с Инной Макаровой.

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В российских СМИ отмечают, что в начале марта 2020 года звезда советского кино была госпитализирована в Москве. Деталей о здоровье Инны Макаровой не разглашали, однако журналисты отмечали, что состояние актрисы крайне тяжелое. Дочь актрисы Наталья Бондарчук подтвердила эту информацию, отметив, что ее мама болела и много времени проводила в клинике.

Умерла Инна Макарова: что известно об актрисе

Украинским зрителям хорошо известна Инна Макарова. Звезда советского кино снялась в роли Нади в знаменитой комедии "Девчата".



Умерла актриса Инна Макарова / Кадр из фильма "Девчата"

Немалую известность ей принесли съемки в фильмах "Дело Румянцева", "Молодая гвардия", "Сельский врач" и др. За свою многолетнюю карьеру талантливая Инна Макарова предстала в более чем 50 кинолентах.

Последний раз на съемочную площадку она приходила в 2015 году. Тогда Инна Макарова снималась в фильме "Тайна Снежной королевы".