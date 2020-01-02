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В роскошном блестящем платье: Мелания Трамп посетила новогоднюю вечеринку

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Новогодний образ Мелании Трамп / Instagram / @lefigarofr

Первая леди США в течение 2019 года демонстрировала изысканные и стильные образы. Поэтому сторонники были в ожидании ее новогодних фото, чтобы увидеть, какой же наряд Мелания Трамп выбрала для встречи Нового года.

Новый год – отличный повод, чтобы провести время с друзьями или родственниками. Эту возможность не упускает и президентская чета США. Ежегодно Дональд и Мелания Трамп устраивают во Флориде праздничную вечеринку, на которую приглашают друзей, в частности, политиков. 2020-й не стал исключением, поэтому в сети появились несколько фото, на которых можно увидеть президента и первую леди в праздничном наряде.

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Новый год Мелания Трамп встретила в роскошном платье от элитного бренда Givenchy. Вечернее платье было расшито темными и светлыми пайетками. Новогодний образ первая леди завершила лаконичными украшениями, идеальной укладкой волос и макияжем.

Желаю всем счастливого, богатого и мирного Нового года,
– написала в сети Мелания Трамп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Charlie Kirk (@charliekirk1776)

Не менее эффектным был наряд Мелании Трамп и в предыдущие годы. В 2016 и 2017 годах она встречала праздник в стильных платьях от Dolce & Gabbana и ERDEM. Элитные наряды помогали первой леди США всегда быть в центре внимания. 

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости США Новогодние праздники Стиль и мода Меланья Трамп
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