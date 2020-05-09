Виктория Бекхэм едва не покончила с собой из-за измены любимого

Британская дизайнер и футболист Дэвид Бекхэм сейчас одна из самых уязвимых голливудских пар. Но накануне свадьбы беременная Виктория Бэкхем узнала об измене жениха. Она сумела простить любимого, но от боли и разочарования едва не наложила на себя руки.

Сейчас Виктория и Дэвид Бекхэмы афишируют свою личную жизнь и не скрывают романтические чувства друг к другу. Однако более 20 лет назад именно медийность и популярность едва не привела к их разрыву и суицидальным мыслям экс-участницы группы Spice Girls. Как информирует Mirror, Виктория Бекхэм могла покончить с собой.

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Звездная пара поженилась в 1999 году. На тот момент певица уже была беременна первенцем сыном Бруклином, однако продолжала карьеру и гастролировала с коллективом. Во время одного из туров в СМИ просочилась информация об измене жениха-футболиста Дэвида Бекхэма.

Тогда знаменитый избранник поспешил оправдаться перед любимой до огласки в прессе. Он позвонил Виктории Бекхэм и заявил, что его обвинили в поцелуе с другой девушкой. При встрече участница группы Spice Girls не сдержала своих эмоций и ударила Дэвида.

Я подошла к нему, просто замахнулась и ударила его. Я не планировал этого. Я никого раньше не била. Это произошло инстинктивно. В тот момент мне стало очень обидно и больно,

– вспоминает Виктория Бекхэм.

Тогда у нее появились суицидальные мысли. Дэвид настаивал на своей верности и дизайнер все же решила поверить жениху. Они вместе сбежали от папарацци и СМИ в Италию на озеро Комо и выяснили все между собой. Через четыре месяца после рождения сына пара сыграла роскошную свадьбу в замке Латтрелл Таун недалеко от Дублина.

После свадьбы в прессе несколько раз появлялись провокационные заявления о вероятных изменах мужа и прогнозы относительно стремительного развода. Однако сейчас Виктории и Дэвиду Бекхэм удается сохранять свои пылкие чувства, несмотря на слухи. Они счастливы вместе и воспитывают четверых детей – 21-летнего Бруклина, 17-летнего Ромео, 15-летнего Круза и 8-летнюю Харпер.