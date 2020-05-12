Как выйти из этого кризиса, я не знаю: Джамала о переносе концертов и ограничениях для артистов

Украинская певица Джамала не теряла время на карантине и постоянно занималась творчеством. Как ее, так и других артистов остро коснулись карантинные ограничения, поэтому звезда отметила, что несмотря на ослабление в Украине, артисты до последнего не смогут работать и зарабатывать на жизнь.

Джамала убеждена, что все украинцы получили значительные финансовые проблемы из-за карантина вследствие пандемии коронавируса, но по ее мнению, представители шоу-бизнеса пострадают больше всего. Об этом она рассказала в интервью на "Радио Крым.Реалии".

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Мне кажется, очень трудно будет всем, но артисты пострадают в большей степени. Кафешки уже начнут открывать с мерами предосторожности, чтобы экономика жила, а артисты не смогут работать дольше всех. Концерты, скопления людей, закрытые залы и так далее – к сожалению, до этого не скоро дойдет. По всему миру отменилось огромное количество фестивалей. Как выйти из этого кризиса, я не знаю,

– откровенно рассказала Джамала.

Женщина уверена, что онлайн-концерт в соцсетях и вообще в сети не заменят поклонникам живых выступлений. Сама же Джамала никого не увольняла из команды на время карантина, ведь убеждена, карантин – это о человечности.

"Наша профессия – о людях. Этот карантин – он вообще о нашей человечности, о взаимосвязи, о доверии друг к другу. Я никого не уволила – это невозможно, это люди, с которыми ты работаешь уже десять лет. Пока мы на доверии и любви потихоньку выживаем, но сказать человеку: "Пока, до лучших времен" – я не могу", – отметила Джамала.

Полное интервью Джамалы для "Радио Крым.Реалии":



Ослабление карантина с 11 мая / Инфографика 24 канала