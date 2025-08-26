26 серпня за новим стилем в Україні відзначають День ангела Наталії. Не забудьте подарувати позитивні емоції іменинницям.

LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем ангела Наталії у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Як привітати з Днем ангела Наталії 2025?: картинки, проза й вірші

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, віра та любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

У житті твоїм тобі дарує.

***

У день ангела Наталки,

Хай в душі цвітуть фіалки,

Сині, як шматочок неба,

В житті кращого не треба,

Трішки настрою веселки,

Щоб співали соловейки,

Щоби жити було мило,

Щоб тебе усі любили!

Вітаю з іменинами Наталі!

Привітання з Днем ангела Наталії / Колаж LifeStyle24

***

Дорога моя Наталіє, щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: нехай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила будуть опускатися вниз.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч з тобою у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Нехай під крилами своїми

Наталку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Ти, Наталко, наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай життя дарує більше яскравих моментів і збудуться всі твої найсміливіші й найзаповітніші бажання! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб у твоєму домі завжди панувало щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди.

***

Люба Наталочко, вітаю тебе з Днем ангела. Хай ц житті тебе чекає щастя й удача, хай шлях твій буде світлим і успішний, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро любить і здійснює добрі справи.