Кукуцаполь, Хештег та інші: 11 найдивніших імен, які реально існують

У світі існує чимало дивних імен, які звучать весело для тих, хто їх чує. Деякі люди згодом змінюють своє ім'я, бо, виявляється, з ним дуже складно жити.

24 Канал підготував добірку найдивніших і найсмішніших імен, в існування яких доволі важко повірити. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

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Добірка найдивніших імен, які реально існують

У радянські часи дітей часто називали на честь політичних подій та ідеології. Наприклад, протягом тривалого часу можна було зустріти малечу з іменем Даздраперма, яке означає "Хай живе Перше травня!" або Кукуцаполь, що трактується як "Кукурудза – цариця полів". Водночас існували й більш відомі варіанти, як Перемога, Іскра або Ленін.

Втім, не лише в СРСР вигадували оригінальні імена. Так, у деяких країнах, зокрема в Китаї, батьки, намагаючись придумати щось унікальне, називали своїх дітей числами або знаками, наприклад @. Ба більше, один шведський малюк ледь не отримав ім'я Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Його батьки протестували проти закону про імена, який забороняв обирати ті варіанти, яких немає в спеціальному переліку. Коли дитині виповнилося 5 років, дорослі так і не зареєстрували її, тому згодом отримали великий штраф.

Крім цього, нерідко соцмережі можуть вплинути на вибір імен. Деякі батьки називають малечу Фейсбуком, Хештегом, Гуглом або Інстаграмом. Цілком ймовірно, що у дорослому віці такі діти змінюватимуть імена, адже стикатимуться з нерозумінням у суспільстві.

Найдивніші імена, які реально існують / Фото Freepik

Якими іменами не варто називати дітей

Ім'я Принцеса звучить доволі гарно для маленької дитини. Втім, у дорослому віці воно може викликати непорозуміння та несерйозне ставлення до його носія.

Водночас існує ще одне ім'я, яким не варто називати своїх дітей – Адольф. Воно має давньонімецьке коріння та трактується як "благородний вовк". На початку XX століття так часто називали хлопців, що жили в Німеччині. Однак після Другої світової війни це ім'я набуло надзвичайно негативного забарвлення через його відомого носія – Адольфа Гітлера. Дитині з таким іменем буде важко уникнути небажаних асоціацій.