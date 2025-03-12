24 Канал подготовил подборку самых странных и смешных имен, в существование которых довольно трудно поверить. Об этом подробнее – читайте далее в материале.

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Подборка самых странных имен, которые реально существуют

В советские времена детей часто называли в честь политических событий и идеологии. Например, в течение длительного времени можно было встретить малышей с именем Даздраперма, которое означает "Да здравствует Первое мая!" или Кукуцаполь, что трактуется как "Кукуруза – царица полей". В то же время существовали и более известные варианты, как Победа, Искра или Ленин.

Впрочем, не только в СССР придумывали оригинальные имена. Так, в некоторых странах, в частности в Китае, родители, пытаясь придумать что-то уникальное, называли своих детей числами или знаками, например @. Более того, один шведский малыш едва не получил имя Brfxxccxxxxmnpcccccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Его родители протестовали против закона об именах, который запрещал выбирать те варианты, которых нет в специальном перечне. Когда ребенку исполнилось 5 лет, взрослые так и не зарегистрировали его, поэтому впоследствии получили большой штраф.

Кроме этого, нередко соцсети могут повлиять на выбор имен. Некоторые родители называют малыша Фейсбуком, Хештегом, Гуглом или Инстаграммом. Вполне вероятно, что во взрослом возрасте такие дети будут менять имена, ведь будут сталкиваться с непониманием в обществе.

Самые странные имена, которые реально существуют / Фото Freepik

Какими именами не стоит называть детей

Имя Принцесса звучит довольно красиво для маленького ребенка. Впрочем, во взрослом возрасте оно может вызвать недоразумение и несерьезное отношение к его носителю.

В то же время существует еще одно имя, которым не стоит называть своих детей – Адольф. Оно имеет древнегерманские корни и трактуется как "благородный волк". В начале XX века так часто называли парней, живших в Германии. Однако после Второй мировой войны это имя приобрело чрезвычайно негативную окраску из-за его известного носителя – Адольфа Гитлера. Ребенку с таким именем будет трудно избежать нежелательных ассоциаций.