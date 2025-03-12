24 Канал підготував добірку найдивніших і найсмішніших імен, в існування яких доволі важко повірити. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

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Добірка найдивніших імен, які реально існують

У радянські часи дітей часто називали на честь політичних подій та ідеології. Наприклад, протягом тривалого часу можна було зустріти малечу з іменем Даздраперма, яке означає "Хай живе Перше травня!" або Кукуцаполь, що трактується як "Кукурудза – цариця полів". Водночас існували й більш відомі варіанти, як Перемога, Іскра або Ленін.

Втім, не лише в СРСР вигадували оригінальні імена. Так, у деяких країнах, зокрема в Китаї, батьки, намагаючись придумати щось унікальне, називали своїх дітей числами або знаками, наприклад @. Ба більше, один шведський малюк ледь не отримав ім'я Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Його батьки протестували проти закону про імена, який забороняв обирати ті варіанти, яких немає в спеціальному переліку. Коли дитині виповнилося 5 років, дорослі так і не зареєстрували її, тому згодом отримали великий штраф.

Крім цього, нерідко соцмережі можуть вплинути на вибір імен. Деякі батьки називають малечу Фейсбуком, Хештегом, Гуглом або Інстаграмом. Цілком ймовірно, що у дорослому віці такі діти змінюватимуть імена, адже стикатимуться з нерозумінням у суспільстві.

Найдивніші імена, які реально існуютьНайдивніші імена, які реально існують / Фото Freepik

Якими іменами не варто називати дітей

Ім'я Принцеса звучить доволі гарно для маленької дитини. Втім, у дорослому віці воно може викликати непорозуміння та несерйозне ставлення до його носія.

Водночас існує ще одне ім'я, яким не варто називати своїх дітейАдольф. Воно має давньонімецьке коріння та трактується як "благородний вовк". На початку XX століття так часто називали хлопців, що жили в Німеччині. Однак після Другої світової війни це ім'я набуло надзвичайно негативного забарвлення через його відомого носія – Адольфа Гітлера. Дитині з таким іменем буде важко уникнути небажаних асоціацій.