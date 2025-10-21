Українці перейдуть на зимовий час: яка буде різниця з іншими країнами
- Українці перейдуть на зимовий час у ніч з 25 на 26 жовтня, перевівши годинники на годину назад до UTC+2, що співпадає з більшістю країн ЄС.
- Часова різниця з країнами, які відмовилися від сезонного переведення часу, збільшиться на годину, наприклад, з США (Вашингтон) вона складе 6 годин.
У ніч з 25 на 26 жовтня українці переведуть годинники на годину назад. Тоді як більшість країн Європейського Союзу синхронно з Україною змінять час, ситуація з рештою світу зміниться кардинально.
Про те, яка саме часова різниця буде з Польщею, США, Великою Британією та іншими країнами світу – розповідає 24 Канал з посиланням на 24TimeZones.
Яка буде різниця у часі з іншими країнами після переведення годинників восени 2025?
Перехід на зимовий час означає, що Україна повертається до Східноєвропейського часового поясу (UTC+2). Це спрощує синхронізацію з багатьма європейськими країнами. Більшість держав-членів Європейського Союзу також переводять свої годинники в останню неділю жовтня. Тому часова різниця з ними залишається незмінною.
Однак справжні зміни відбудуться щодо тих країн, які або вже відмовилися від сезонного переведення, або мають інші дати переходу. Зокрема, ті держави, які цілий рік живуть за постійним часом, тепер матимуть з українцями на годину більшу різницю, ніж влітку.
Ця інформація буде особливо актуальною для мільйонів українців, які через повномасштабне вторгнення вимушено проживають за кордоном, наприклад, у США та країнах Європи.
Тож, коли в Україні буде 7:00, то:
- у Польщі – 6:00;
- в Угорщині – 6:00:
- у Молдові – 7:00;
- у Словаччині – 6:00;
- у Чехії – 6:00;
- у Румунії – 7:00;
- у Німеччині – 6:00;
- в Іспанії – 6:00;
- у Великій Британії – 5:00;
- в Естонії – 7:00;
- в Ірландії – 5:00;
- у США (Вашингтон) – 1:00;
- у Грузії – 9:00;
- у Норвегії – 6:00;
- у Японії – 14:00.
Переведення годинників восени 2025: все що відомо
- Україна перейде на зимовий час у ніч із суботи, 25 жовтня, на неділю, 26 жовтня. Рівно о 4:00 ранку стрілки годинників необхідно буде перевести на годину назад.
- Водночас більшість сучасних електронних пристроїв, таких як смартфони та ноутбуки, перейдуть автоматично на новий час. А механічні годинники доведеться коригувати вручну.
- В Україні вже протягом років намагаються скасувати традицію щорічних переведень годинників. Так, у 2024 році Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4201, який передбачав закріплення постійного зимового часу. Втім, цей документ досі не набув чинності, адже його не підписав президент Володимир Зеленський.