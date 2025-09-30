Покров Пресвятої Богородиці 2025: що означає це важливе християнське свято
- Покров Пресвятої Богородиці нагадує про небесний захист і є Днем вшанування захисників України.
- Після переходу на новоюліанський календар, свято Покрови відзначають 1 жовтня, хоча деякі люди святкують за старим стилем 14 жовтня.
Традиційно восени в Україні віряни відзначають Покров Пресвятої Богородиці. Це свято нагадує про небесний захист і водночас надихає до мужності й відповідальності за свій народ.
Недаремно для українців Покрова стала ще й Днем вшанування захисників і захисниць України. Детальніше про історію та значення важливого релігійного свята – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
Покров Пресвятої Богородиці 2025: яка історія свята?
За переказами, у Х столітті, у Влахернському храмі, під час молитви віряни стали свідками надзвичайного видіння. Діва Марія постала у сяйві, в оточенні ангелів і святих, та розпростерла Свій покров над присутніми. Це стало знаком Її небесного заступництва і підтримки в час небезпеки.
Згодом культ Покрови поширився серед слов'янських народів. В Україні він набув особливого значення, адже козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю покровителькою, будували храми на Її честь і вирушали в походи з іконами Діви Марії. Так, християнський символ материнської опіки органічно поєднався з українським ідеалом свободи та мужності.
Що означає свято Покрови Пресвятої Богородиці?
Свято Покрови нагадує вірянам про опіку Богородиці над людством. Центральним символом дня є омофор – покривало, яке Діва Марія простягає над християнами як знак Свого материнського захисту.
До того ж для християн це свято є свідченням заступництва Марії перед Богом, а для українського народу – символом надійного прихистку та духовної опори. Недаремно саме до Покрови традиційно зверталися з молитвами про здоров'я, добробут, захист від ворогів і мир у країні.
Коли буде Покров Пресвятої Богородиці у 2025 році?
- У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.
- Раніше, за юліанським календарем, Покров Пресвятої Богородиці святкували 14 жовтня. І протягом тривалого часу саме ця дата асоціювалася зі святом.
- Однак в Україні вже втретє відзначатимуть Покров саме 1 жовтня. Хоча чимало людей продовжують вшановувати цей день за старим стилем – 14 жовтня.