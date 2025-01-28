Ваші предки вкрали багато сердець: 17 українських прізвищ, які належали спокусникам

У давнину прізвища формувалися на основі характерних рис людини, її професії або способу життя. Однак інколи траплялися випадки, коли людей, які вміли зачарувати або спокушати, наділяли особливими родовими іменами.

Ці прізвища могли підкреслювати зовнішню привабливість, манери чи навіть хитрість власника. Такі люди одразу запам'ятовувалися іншим – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Не пропустіть 7 українських прізвищ, які належали лише бізнесменам: перевірте своє у переліку

Добірка прізвищ, які давали спокусникам

Наші предки нерідко утворювали прізвища, що вказували на вміння захоплювати серця. Родові імена Кохан, Коханюк, Коханевич і Коханець давали виключно тим, хто відзначався галантністю та пристрастю до флірту. В Україні проживає майже 8 тисяч власників цих прізвищ, але найбільше їх мешкає в Києві, Харкові та Львові.

Водночас родові імена Бабій і Бабійчук, ймовірно, мали люди, які легковажно ставилися до серйозних стосунків. У сучасному світі відомо про 18292 представники цих прізвищ, які проживають в усіх областях України. Такі родові імена не згадуються у козацьких реєстрах.

Крім цього, пращури часто давали відповідні прізвища людям, які полюбляли романтику й демонстрували свою прихильність багатьом. Так, родові імена Любимов, Любимова та Залицяйло могли немало розповісти про своїх носіїв. Наразі відомо про 878 людей, які мають це прізвище та переважно проживають у Києві та Одесі.

Також до родових імен, які давали спокусникам належать:

Потіпака – 72 носії;

– 72 носії; Паплюга – 32 носії;

– 32 носії; Кокоткіна – 78 носіїв;

– 78 носіїв; Жеребецька – 528 носіїв;

– 528 носіїв; Жеребець – 321 носій;

– 321 носій; Огир – 209 носіїв;

– 209 носіїв; Розпутній – 195 носіїв;

– 195 носіїв; Гріховодова – 15 носіїв.

Прізвища, які раніше належали спокусникам / Фото Freepik

Які прізвища давали найкрасивішим людям

Наші пращури відзначали надзвичайно гарних людей відповідними родовими іменами. Такі люди легко справляли гарне враження, тому подобалися іншим. Серед цих прізвищ: Мальований, Красота, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик, Гожий і Принадний.