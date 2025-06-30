Когда автомобиль резонирует с выбранным знаком зодиака – за рулем появляется большая уверенность, а на душе царят гармония и счастье, пишет LifeStyle24.
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Автогороскоп для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп для Овнов
Овен – один из самых драйвовых и зажигательных знаков зодиака. Ему нужно что-то, соответствующее внутреннему пламени: быстрое, эффектное и амбициозное. Mustang – символ силы, Tesla – новаторства.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп для Тельцов
Автомобиль для Тельцов должен сочетать комфорт, безопасность и эстетику. Этот знак зодиака должен чувствовать себя стабильно и роскошно. Поэтому при выборе лучше остановиться на моделях Volvo или Lexus RX.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп для Близнецов
Легкий на подъем, любознательный и непредсказуемый Близнец выбирает маневренное авто, с которым легко передвигаться по городу. Лучшим вариантом будет что-то нестандартное – Mini Cooper / Volkswagen Golf GTI.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп для Раков
А вот Ракам нужна такая машина, куда можно "напаковать" много вещей, посадить много людей и оставить место для домашнего любимца. Subaru Outback или Toyota RAV4 станут идеальными вариантами.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп для Львов
Львы выбирают машину, которая будет излучать определенный статус и уверенность. Этому знаку зодиака важно, чтобы авто выглядело роскошно, а его название звучало не менее эффектно. Вероятно, BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe будут отвечать запросам Льва.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп для Дев
Девы – рациональные, аккуратные и практичные. Им нужно авто с безупречной репутацией, экономное и удобное в обслуживании. Астрологи говорят, что Toyota Corolla и Audi A4 будут соответствовать желаемому качеству, простоте и четкости линий.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп для Весов
Весам важно то, как выглядит их автомобиль. Обычно, этот знак зодиака выбирает что-то стильное, гармоничное и с плавным дизайном. К примеру, это может быть Peugeot 3008 или BMW 3 Series.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп для Скорпионов
Скорпионы точно не из тех, кто выбирают легковушки. Им нужно что-то черного цвета, мощное и с характером. Лучше всего таким пожеланиям могут соответствовать Dodge Challenger или Range Rover Sport.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп для Стрельцов
Стрельцам нужно что-то для приключений – внедорожник или кампер, которые будут готовы к дороге в никуда. Jeep Wrangler и Ford Bronco – это то, над чем стоит подумать.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп для Козерогов
Козероги выбирают надежные марки, которые не кричат о себе, а уже имеют статус солидных. Их выбор – это баланс престижа, логики и долговечности. Поэтому совсем не будет удивительно увидеть этот знак зодиака за рулем Mercedes-Benz E-Class / Skoda Superb.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп для Водолеев
Водолеям нужна машина с душой будущего: электромобиль, что-то с необычным дизайном или что-то нетипичное, о чем другие еще не слышали. Хорошими вариантами будут Tesla Model Y или Citroën Ami.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп для Рыб
Рыбы выбирают машины, которые создают комфорт для души. Им важны гармония, плавность, хорошая акустика и спокойная атмосфера внутри. Лучше всего эти потребности удовлетворят Mazda CX-5 / Volkswagen Beetle (или электромобиль).
А знали ли вы, что даже цвета соответствуют каждому из знаков зодиака.