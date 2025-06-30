Коли автівка резонує з обраним знаком зодіаку – за кермом з'являється більша впевненість, а на душі панують гармонія та щастя, пише LifeStyle24.

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Автогороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп для Овнів

Овен – один із найдрайвовіших та запальних знаків зодіаку. Йому потрібне щось, що відповідає внутрішньому полум'ю: швидке, ефектне й амбітне. Mustang – символ сили, Tesla – новаторства.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп для Тельців

Автомобіль для Тельців має поєднувати комфорт, безпеку та естетику. Цей знак зодіаку повинен відчувати себе стабільно та розкішно. Тому під час вибору краще зупинитись на моделях Volvo або Lexus RX.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп для Близнюків

Легкий на підйом, допитливий і непередбачуваний Близнюк обирає маневрове авто, з яким легко пересуватись містом. Найкращим варіантом буде щось нестандартне – Mini Cooper / Volkswagen Golf GTI.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп для Раків

А от Ракам потрібна така автівка, куди можна "напакувати" багато речей, посадити багато людей й залишити місце для домашнього улюбленця. Subaru Outback або Toyota RAV4 стануть ідеальними варіантами.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп для Левів

Леви обирають машину, яка випромінюватиме певний статус і впевненість. Цьому знаку зодіаку важливо, щоб авто виглядало розкішно, а його назва звучала не менш ефектно. Ймовірно, BMW X6 та Mercedes-Benz GLE Coupe відповідатимуть запитам Лева.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп для Дів

Діви – раціональні, акуратні та практичні. Їм потрібне авто з бездоганною репутацією, економе й зручне в обслуговуванні. Астрологи кажуть, що Toyota Corolla та Audi A4 відповідатимуть бажаній якості, простоті та чіткості ліній.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп для Терезів

Терезам важливо те, який виглядає має їхня автівка. Зазвичай, цей знак зодіаку обирає щось стильне, гармонійне та з плавним дизайном. До прикладу, це може бути Peugeot 3008 або BMW 3 Series.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіони точно не з тих, хто обирають легковики. Їм потрібне щось чорного кольору, потужне та з характером. Найкраще таким побажанням можуть відповідати Dodge Challenger або Range Rover Sport.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп для Стрільців

Стрільцям потрібне щось для пригод – позашляховик або кампер, які будуть готові до дороги в нікуди. Jeep Wrangler та Ford Bronco – це те, над чим варто подумати.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп для Козорогів

Козороги обирають надійні марки, які не кричать про себе, а вже мають статус солідних. Їхній вибір – це баланс престижу, логіки та довговічності. Тому зовсім не буде дивно побачити цей знак зодіаку за кермом Mercedes-Benz E-Class / Skoda Superb.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп для Водоліїв

Водоліям потрібна автівка з душею майбутнього: електромобіль, щось з незвичайним дизайном або щось нетипове, про що інші ще не чули. Гарними варіантами будуть Tesla Model Y або Citroën Ami.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп для Риб

Риби обирають машини, які створюють комфорт для душі. Їм важливі гармонія, плавність, хороша акустика та спокійна атмосфера всередині. Найкраще ці потреби задовольнять Mazda CX-5 / Volkswagen Beetle (або електромобіль).

А чи знали ви, що навіть кольори відповідають кожному зі знаків зодіаку.