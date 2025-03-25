С Благовещением Пресвятой Богородицы 2025: теплые поздравления в открытках и словах
- Сегодня, 25 марта празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы.
- LifeStyle24 подготовил поздравления с Благовещением 2025.
Сегодня, 25 марта наступил праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают, как Архангел Гавриил известил Деву Марию о предстоящем рождении Спасителя.
Что интересно, в этот день принято печь и освящать просфору, литургический хлеб, который должна съесть семья натощак. Кроме этого, люди идут в храмы, чтобы послушать праздничную литургию и помолиться.
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LifeStyle24 подготовил поздравления с Благовещением 2025 в картинках, прозе и стихах. Отправьте эти теплые слова своим родным, друзьям и знакомым, которым хотите пожелать всего наилучшего в этот светлый праздник.
Поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы 2025: картинки и слова
Сегодня, когда небо сверкает ярким сиянием и природа просыпается от зимнего сна, примите мои искренние поздравления с Благовещением! Пусть этот день будет для вас началом чего-то нового и необычного, полным вдохновения и надежды. Пусть каждый вздох приносит вам радость и ощущение легкости, а весеннее солнце согревает ваши сердца теплом. Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемого энтузиазма и безграничного счастья в день Благовещения!
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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и всем сердцем желаю давать отпор грустным мыслям и недобрым помыслам, уверенно стремиться к светлому и доброму. Пусть Бог оберегает вас, ваших близких и ваш дом! С праздником!
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З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.
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Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом наполнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, добрых вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет непоколебимой!
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Нехай буде цей день весни
Для Вас особливо чудовим,
І повним ясної глибини,
І пряних запахів деревинних.
Нехай яскраво-червоний колір і бірюза
Народжують святковість і пісні,
Нехай будуть жаркими очі,
І будуть радісними вести!
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С прекрасным праздником – Благовещения! Пусть будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувства к близким. Сомнения прочь, ведь жизнь – прекрасна, и надо жить с открытой душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.
***
Всім сьогодні я на світі
Хочу побажати,
Сподіватись лиш на краще,
Й віру зберігати.
Благовіщення сьогодні
Непросте це свято,
Будьте також ви здорові
І живіть багато!