Календарь религиозных праздников на июль 2025 года: что будут отмечать украинцы

1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. С тех пор даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад.

В 2025 году церкви продолжат придерживаться нового стиля. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в июле – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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Православный календарь на июль 2025 года

1 июля – бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, преподобного Никодима Святогорца.

2 июля – святого Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.

3 июля – святого Анатолия, патриарха Константинопольского.

4 июля – святителя Андрея, епископа Критского, преподобной Марты.

5 июля – преподобного Афанасия Афонского.

6 июля – преподобного Сисоя Великого.

7 июля – благоверного Аскольда, первомученика Киевского.

8 июля – великомученика Прокопия.

9 июля – священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, преподобного Гавриила Афонского.

10 июля – преподобного Антония Печерского.

11 июля – равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской.

12 июля – мучеников Прокла и Илария, мучеников Феодора, варяга, и сына его, Иоанна.

13 июля – Собор архангела Гавриила.

14 июля – память святых отцов шести Вселенских соборов.

15 июля – равноапостольного великого князя Владимира, День крещения Киевской Руси – Украины.

16 июля – священномученика Атеногена и 10 его учеников, преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца.

17 июля – великомученицы Марины.

18 июля – мученика Эмилиана, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского.

19 июля – преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого.

20 июля – пророка Ильи.

21 июля – преподобного Симеона и Иоанна.

22 июля – равноапостольной Марии Магдалины.

23 июля – Почаевской иконы Божьей Матери.

24 июля – мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

25 июля – Успение праведной Анны, матери Девы Марии.

26 июля – мученика Ермолая и других, преподобного Моисея Угрина, Киево-Печерского.

27 июля – великомученика Пантелеймона.

28 июля – апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, преподобного Моисея, чудотворца Киево-Печерского.

29 июля – мученика Калиника.

30 июля – апостолов Силы, Силуана, Андроника и других.

31 июля – предпразднование Изнесения древ честного и животворящего Креста Господня.