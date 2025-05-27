Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
- Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, сместив даты праздников на 13 дней назад.
- Основные религиозные праздники июня 2025 года: Зеленые праздники (Троица), Рождество Иоанна Предтечи и День святых апостолов Петра и Павла.
В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад.
В 2025 году церкви продолжат придерживаться нового календаря. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в июне – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Смотрите также Календарь главных церковных праздников на 2025 год: что будут отмечать украинцы
Православный календарь на июнь 2025 года
1 июня – святого мученика Иустина философа и тех, кто с ним;
2 июня – святого Никифора, патриарха Царьградского;
3 июня – святого мученика Лукилиана и тех, что с ним;
4 июня – святого Митрофана, патриарха Царьградского;
5 июня – священномученика Доротея, епископа Тирского;
6 июня – преподобного Илариона Нового, преподобного Виссариона-чудотворца;
7 июня – святого священномученика Феодота, епископа Антирского;
8 июня – Зеленые праздники (Троица), перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата;
9 июня – святого Кирилла, архиепископа Александрийского;
10 июня – священномученика Тимофея, епископа Прусского;
11 июня – святых апостолов Варфоломея и Варнавы;
12 июня – преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Атонского;
13 июня – святых мучеников Акилины и Трифилия;
14 июня – святого пророка Елисея;
15 июня – святого пророка Амоса, преподобного Иеронима Стридонского;
16 июня – святых Отцов I Вселенского Собора, святого чудотворца Тихона Аматунтского;
17 июня – святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, преподобного Ипатия;
18 июня – святого мученика Леонтия;
19 июня – святого апостола Иуды, брата Господня;
20 июня – священномученика Мефодия, епископа Патарского;
21 июня – святого мученика Юлиана Тарсийского;
22 июня – священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
23 июня – святой мученицы Агриппины;
24 июня – Рождество Иоанна Предтечи;
25 июня – святой преподобномученицы Февронии;
26 июня – преподобного Давида Солунского;
27 июня – блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других;
28 июня – перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна;
29 июня – святых апостолов Петра и Павла;
30 июня – Собор двенадцати апостолов.
Обратите внимание! Наша редакция уже рассказывала о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.