Календарь религиозных праздников на май 2025 года: что будут отмечать украинцы
- Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, что сместило даты религиозных праздников на 13 дней назад.
- В мае 2025 года украинцы будут отмечать религиозные праздники, такие как святого пророка Иеремии (1 мая), святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (8 мая) и Вознесение Господне (29 мая).
1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. С тех пор даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад.
В 2025 году церкви продолжат придерживаться нового стиля. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в мае – пишет LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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Православный календарь на май 2025 года
1 мая – святого пророка Иеремии.
2 мая – святого Анатасия Великого, архиепископа Александрийского.
3 мая – святого преподобного Феодосия Печерского.
4 мая – преподобномученицы Пелагии.
5 мая – святой славной мученицы Ирины.
6 мая – святого праведного Иова.
7 мая – святого мученика Акакия.
8 мая – святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и святого преподобного Арсения Великого.
9 мая – перенесение мощей Николая Чудотворца.
10 мая – святого апостола Симона Зилота.
11 мая – святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян.
12 мая – святых Епифания и Германа.
13 мая – святой мученицы Гликерии.
14 мая – святого мученика Исидора.
15 мая – святого преподобного Пахомия Великого.
16 мая – святого преподобного Феодора.
17 мая – святого апостола Андроника.
18 мая – святых мучеников Феодота и других.
19 мая – святого священномученика Патрикия, епископа Прусского.
20 мая – святого мученика Талалея.
21 мая – святых равноапостольных царя Константина и матери его Елены.
22 мая – святого мученика Василиска.
23 мая – святого преподобного исповедника Михаила и святой преподобной Евфросинии.
24 мая – святого преподобного Симеона Дивногорца.
25 мая – Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.
26 мая – святого апостола Карпа.
27 мая – святого священномученика Терапонта, епископа Сардийского.
28 мая – святого преподобного Никиты, епископа Халкедонского.
29 мая – Вознесение Господне.
30 мая – святого преподобного Исаакия Далматского.
31 мая – святого апостола Ермия и святого мученика Ермея.
О главных церковных праздниках 2025 года – читайте далее в нашем материале.