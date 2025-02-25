Календарь религиозных праздников на март 2025 года: что будут отмечать украинцы

В 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Вследствие этого даты религиозных праздников изменились.

Теперь христиане отмечают их на 13 дней раньше. О новых датах важных церковных праздников марта 2025 года – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православную церковь Украины.

Не пропустите Календарь главных церковных праздников на 2025 год: что будут отмечать украинцы

Православный календарь на март 2025 года

1 марта – преподобномученицы Евдокии.

2 марта – священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси.

3 марта – мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; начало Великого поста.

4 марта – преподобного Герасима, что на Иордане, мучеников Павла и Юлиании.

5 марта – святого Конона Мандонского.

6 марта – память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены.

7 марта – священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения и других.

8 марта – преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.

9 марта – 40 мучеников Севастийских.

10 марта – мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

11 марта – святителей Софрониев, Антипа и Ефимия.

12 марта – преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

13 марта – святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Христины Персидской.

14 марта – преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Киевского.

15 марта – мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.

16 марта – мученика Савина; священномученика Александра.

17 марта – преподобного Алексия, мужа Божия; мученика Марина.

18 марта – святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

19 марта – священномучеников Хризанта и Дарии.

20 марта – святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы.

21 марта – преподобного Иакова, епископа Катанского.

22 марта – священномученика Василия Анкирского.

23 марта – преподобномученика Никона и его учеников.

24 марта – преподобной Захарии.

25 марта – Благовещения Пречистой Девы Марии.

26 марта – Собор архангела Гавриила архангела Гавриила.

27 марта – мученицы Матроны.

28 марта – преподобного Илариона Нового; преподобного Стефана.

29 марта – священномучеников Марка и Кирилла.

30 марта – преподобного Иоанна Лествичника.

31 марта – преподобного Ипатия, епископа.