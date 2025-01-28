По традиции восточных верований, каждый год имеет свое животное-покровителя. Уже известно, что символом 2025-го станет Зеленая Деревянная Змея. О ней подробнее – рассказывает 24 Канал.

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Какое животное будет символом 2025 года

В восточной астрологии Змея – шестой знак зодиака, который олицетворяет мудрость, спокойствие и проницательность. Она считается самым загадочным животным, которое несет в себе постоянные изменения. Это животное заставит переоценить жизненные приоритеты и побудит к поиску внутренней гармонии с собой.

В 2025 году Змея будет способствовать воплощению всех запланированных проектов и идей в жизнь, саморазвитию и обучению. Кроме этого, тотемное животное позволит расширить мировоззрение и принять себя. Что интересно, в год Зеленой Деревянной Змеи появятся новые возможности для духовного роста, в которых следует проявить себя. Однако животное также обещает принести много испытаний, с которыми придется разобраться, чтобы не навлечь невзгод. Впрочем, не стоит бояться этих вызовов, ведь они закалят характер и силу воли. В 2025 году надо смело идти к осуществлению своих мечтаний и желаний.

Животное-символ 2025 года / Фото Freepik

Для кого 2025 год будет счастливым

По китайскому гороскопу, Змея имеет лучшую совместимость с Петухами и Обезьянами, поэтому для представителей этих знаков зодиака этот год принесет новые возможности и много радостных событий. В то же время 2025-й будет удачным не для всех. Так, Тигры, Козы и Лошади будут иметь многочисленное количество испытаний и трудностей, которые стоит преодолеть.

Для людей, родившихся в год Змеи, 2025-й будет способствовать усилению их сильных черт – способности к адаптации, интуиции и мудрости.