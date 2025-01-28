За традицією східних вірувань, кожен рік має свою тварину-покровителя. Вже відомо, що символом 2025-го стане Зелена Дерев'яна Змія. Про неї детальніше – розповідає 24 Канал.

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Яка тварина буде символом 2025 року

У східній астрології Змія – шостий знак зодіаку, який уособлює мудрість, спокій і проникливість. Вона вважається найзагадковішою твариною, яка несе у собі постійні зміни. Ця тварина змусить переоцінити життєві пріоритети та спонукатиме до пошуку внутрішньої гармонії з собою.

У 2025 році Змія сприятиме втіленню усіх запланованих проєктів та ідей у життя, саморозвитку та навчанню. Крім цього, тотемна тварина дозволить розширити світогляд та прийняти себе. Що цікаво, у рік Зеленої Дерев'яної Змії з'являться нові можливості для духовного зростання, в яких слід проявити себе. Однак тварина також обіцяє принести багато випробувань, з якими доведеться розібратися, щоб не накликати негараздів. Втім, не варто боятися цих викликів, адже вони загартують характер та силу волі. У 2025 році треба сміливо йти до здійснення своїх мрій і бажань.

Тварина-символ 2025 року / Фото Freepik

Для кого 2025 рік буде щасливим

За китайським гороскопом, Змія має найкращу сумісність з Півнями та Мавпами, тому для представників цих знаків зодіаку цей рік принесе нові можливості та багато радісних подій. Водночас 2025-й буде вдалим не для всіх. Так, Тигри, Кози та Коні матимуть численну кількість випробувань і труднощів, які варто подолати.

Для людей, які народилися у рік Змії, 2025-й сприятиме підсиленню їх сильних рис – здатності до адаптації, інтуїції та мудрості.