Впрочем уже после праздника многие люди задаются вопросом: а что с ней делать дальше? Выбрасывать как обычную – якобы нельзя, но и держать без конца – тоже сомнительно. В этом вопросе разобрался Lifestyle 24.

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Соль издавна считалась символом чистоты, защиты и очищения. Освященная – она приобретает особую силу: считается, что защищает дом от зла, болезней, сглаза и нечистой силы.

В народе считается грехом выбрасывать то, что прошло через освящение. Поэтому к остаткам освященных продуктов, а особенно соли, относятся с большой осторожностью.

Свяченую соль можно добавлять в блюда, готовя для семьи. Ещё ею можно посолить блюдо, если вы едите не дома или покупаете еду.

Также некоторые верующие хранят свяченую соль как оберег. Они насыпают ее в мешочек и хранят в доме, авто или в детской колыбели – для защиты.

Кроме того, для оберега дома от недобрых людей и энергий соль можно подсыпать на подоконник или под порог.

В селах хозяева иногда добавляли освященную соль в пищу для скота, считая, что это принесет здоровье животным.

К тому же считалось, что освященная соль может помочь во время болезни у людей – ее клали под подушку или использовали в ваннах для ног.

Если соль больше не нужна, ее можно высыпать под дерево или в воду, поблагодарив Бога.

В то же время стоит помнить о балансе в отношении к церковным традициям – чрезмерная суеверность может затмить истинный духовный смысл обряда. Поэтому подходите ко всем пасхальным традициям с осознанием их глубинного значения и спокойным здравомыслием.