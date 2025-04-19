Втім вже після свята багато людей ставлять собі запитанням: а що з нею робити далі? Викидати як звичайну – нібито не можна, але й тримати без кінця – теж сумнівно. У цьому питання розібрався Lifestyle 24.

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Сіль з давніх-давен вважалась символом чистоти, захисту та очищення. Освячена – вона набуває особливої сили: вважається, що захищає дім від зла, хвороб, пристріту й нечистої сили.

У народі вважається гріхом викидати те, що пройшло через освячення. Тому до залишків свячених продуктів, а особливо солі, ставляться з великою обережністю.

Свячену сіль можна додавати до страв, готуючи для сім’ї. Ще нею можна посолити страву, якщо ви їсте не вдома або купуєте їжу.

Також деякі віряни зберігають свячену сіль як оберіг. Вони насипають її в мішечок і зберігають в домі, авто або в дитячій колисці – для захисту.

Крім того, для оберега дому від недобрих людей та енергій сіль можна підсипати на підвіконня або під поріг.

У селах господарі іноді додавали освячену сіль у їжу для худоби, вважаючи, що це принесе здоров’я тваринам.

До того ж вважалося, що свячена сіль може допомогти під час хвороби у людей – її клали під подушку або використовували у ваннах для ніг.

Якщо сіль більше не потрібна, її можна висипати під дерево або у воду, подякувавши Богові.

Водночас варто пам'ятати про баланс у ставленні до церковних традицій – надмірна забобонність може затьмарити справжній духовний зміст обряду. Тому підходьте до всіх великодніх традицій з усвідомленням їхнього глибинного значення та спокійною розсудливістю.