В народе существует множество гаданий и способов, как вызвать вещий сон о суженом или суженой. Одним из самых распространенных способов являются особые заговоры или фразы, которые нужно сказать перед сном. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал.

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Что нужно сказать, чтобы приснился суженый

Украинцы верили, что накануне больших праздников, особенно на Андрея, 30 ноября, Ивана Купала, 23-24 июня, Рождество, 24-25 декабря, или на Сочельник, 24 декабря, граница между мирами исчезает. Именно в этот момент душа человека якобы может получить знаки из будущего. В связи с этим обычно молодые девушки говорят особые слова перед сном, чтобы увидеть во сне своего будущего жениха. Среди самых известных фраз: "Суженый мой ряженый, приди ко мне в моих снах", "Мой суженый, мой ряженый, явись мне во сне, поведи меня через мостик в новую жизнь" и "Суженый, любимый, мне во сне явись, свое имя назови". Эти заговоры помогают узнать имя будущего мужа или даже приблизительно представить его внешность.

Что интересно, чтобы сон был более точным, девушки нередко клали под подушку расческу. Так, считалось, что суженый придет во сне и расчешет девушке волосы. Под подушки также клали замок с ключом, надеясь увидеть, того кто его откроет. Именно этот человек и должен был бы быть суженым. Кроме этого, в древности девушки делали мост из ивовых веточек – кто переведет через мостик, тот сделает предложение руки и сердца.

Гадание на свою судьбу / Фото Freepik

Какие еще существуют методы гадания на свою судьбу

Достаточно популярным в народе считается гадание на четырех кольцах. Девушки берут золотое колечко, что означает свадьбу, серебряное – взаимная любовь, простое – одиночество и драгоценное – невзаимная любовь. Эти кольца стоит опустить в тарелку с зерном и перемешать. После этого девушки достают одно из колец и узнают, какой будет их судьба в следующем году.

В то же время женщины часто гадали на чашках. Традиционно в вечерницы девушки брали чашки, в которые клали различные предметы, в частности кольца, соль и монеты. Какую чашку доставала девушка, такой и была ее судьба.