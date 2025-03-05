У народі існує безліч ворожінь і способів, як викликати віщий сон про судженого чи суджену. Одним із найпоширеніших способів є особливі замовляння або фрази, які потрібно сказати перед сном. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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Що потрібно сказати, щоб приснився суджений

Українці вірили, що напередодні великих свят, особливо на Андрія, 30 листопада, Івана Купала, 23-24 червня, Різдво, 24-25 грудня, чи на Святвечір, 24 грудня, межа між світами зникає. Саме в цей момент душа людини нібито може отримати знаки з майбутнього. У зв'язку з цим зазвичай молоді дівчата промовляють особливі слова перед сном, щоб побачити уві сні свого майбутнього нареченого. Серед найвідоміших фраз: "Суджений мій ряджений, прийди до мене в моїх снах", "Мій суджений, мій ряджений, з'явися мені уві сні, поведи мене через місточок у нове життя" та "Суджений, коханий, мені уві сні з'явися, своє ім'я назви". Ці замовляння допомагають дізнатися ім'я майбутнього чоловіка або навіть приблизно уявити його зовнішність.

Що цікаво, щоб сон був більш точним, дівчата нерідко клали під подушку гребінець. Так, вважалося, що суджений прийде уві сні й розчеше дівчині волосся. Під подушки також клали замок з ключем, сподіваючись побачити, того хто його відкриє. Саме ця людина і мала б бути судженим. Крім цього, у давнину дівчата робили міст з вербових гілочок – хто переведе через місток, той зробить пропозицію руки та серця.

Ворожіння на свою долю / Фото Freepik

Які ще існують методи ворожіння на свою долю

Досить популярним у народі вважається ворожіння на чотирьох каблучках. Дівчата беруть золоте колечко, що означає весілля, срібне – взаємне кохання, просте – самотність та дорогоцінне – невзаємне кохання. Ці каблучки варто опустити в тарілку з зерном і перемішати. Після цього дівчата дістають один з перснів і дізнаються, якою буде їх доля наступного року.

Водночас жінки часто ворожили на чашках. Традиційно на вечорниці дівчата брали горнятка, в які клали різні предмети, зокрема каблучки, сіль та монети. Яку чашку діставала дівчина, такою й була її доля.