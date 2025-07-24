Сегодня – День двоюродных братьев и сестер 2025: поздравления в открытках и своими словами
- 24 июля ежегодно отмечают День двоюродных братьев и сестер, праздник, который чтит важные отношения между родными людьми.
- LifeStyle24 подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах для двоюродных братьев и сестер по случаю праздника.
24 июля ежегодно отмечают День двоюродных братьев и сестер. Этот праздник должен почтить важные отношения между родными людьми.
По одной из версий, оно возникло в США как способ обратить внимание на прочные связи между родственниками, особенно в условиях пребывания на расстоянии. По случаю праздника LifeStyle24 подготовил поздравления для двоюродных братьев и сестер в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким 24 июля.
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Как поздравить с Днем двоюродных братьев и сестер 2025: картинки, проза и стихи
С Днем двоюродных братьев и сестер! Как хорошо, что мы есть друг у друга! Спасибо тебе за все твои советы, за веселые моменты и за поддержку в грустные времена! Желаю нам, чтобы наша дружба была вечной и непоколебимой!
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Нет ничего крепче родственных связей. Желаю, чтобы с дорогим человеком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и личным переживанием. Здоровья вам, взаимопонимания, совместных успехов и искренней гордости за победы друг друга.
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У День двоюрідних братів і сестер
Хочу тебе вітати
І зв'язок, що між нами,
Всі роки оберігати.
Нехай взаєморозуміння
Завжди нас зігріває,
Спорідненість дає нам сили,
Від бід оберігає.
***
Як добре, що у мене є ти –
Мій друг, моя опора,
Щодня молю я всіх святих,
Щоб не було невдач і горя!
І я щоразу долі дякую
За те, що ти живеш на цьому світі
Нехай не трапиться біди ніякої
Хай береже тебе небесний покровитель!
***
С Днем двоюродных братьев и сестер! Мы прошли через многое вместе, и я всегда ценю твою поддержку и дружбу. Пусть этот день принесет тебе много радости, а каждый новый день будет полон успехами и достижениями. От всей души желаю тебе всего наилучшего!
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С Днем двоюродных братьев и сестер! Ты моя поддержка и радость! Спасибо за то, что ты всегда рядом.
***
Якщо маєш сестру й брата,
Невимовно ти багатий,
Значить, є плече надійне,
Що підтримає постійно.
Є, кому секрет відкрити,
Відверто поговорити
Ти завжди будеш багатим
Якщо маєш сестру й брата!
***
Пам'ятаєш, в дитинстві ми бились?
І сварились, бувало, не раз…
Ну а потім так щиро мирились –
Не могли розлучити вже нас!
Ті часи проминули миттєво,
Вже дорослі ми стали давно…
Але брат і сестра – це суттєво,
І найближчі вони все одно!