Его ввели в 2021 году по инициативе Министерства финансов и Кабинета Министров. Именно в сентябре 2021-го Правительство приняло решение об установлении этого профессионального дня с целью чествования самоотверженного труда, значительного вклада в развитие финансовой сферы и повышения престижности труда финансистов.

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Что интересно, дату 24 июля выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день по старому стилю христиане чтят святую равноапостольную княгиню Ольгу. Ее считают первой реформаторкой финансовой системы Киевской Руси, рассказывает LifeStyle24.

По этому случаю наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках и прозе.

Поздравления с Днем финансового работника в Украине 2025: картинки и проза

Финансовый гуру, поздравляю! Пусть твои дни будут такими же стабильными и прибыльными, как лучшие инвестиции. Желаю, чтобы каждый твой день был в плюсе, а все трудности исчезали с такой скоростью, как машинка считает банкноты. С праздником!

Поздравление с Днем финансового работника 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с Днем финансового работника! От всей души желаю стабильной деятельности и высокой репутации, работы без усталости и проблем, высокого дохода и больших успехов, прекрасного настроения, личного счастья и блага в доме.

Поздравления с Днем финансового работника 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю, финансовый волшебник! Желаю, чтобы баланс в жизни всегда был положительным, счет радости не имел лимита, а расходы на смех и счастье всегда превышали все ожидания. С Днем финансового работника!

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Поздравляю с Днем финансового работника Украины и хочу пожелать держать в руках большие деньги не только на работе и класть лимон не только в чай. В общем, пусть не мерзнут ни счета, ни клиенты, пусть поступают инвестиции и в твою жизнь!

Поздравления с Днем финансового работника 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем финансового работника Украины! Желаю финансового благополучия и стабильной экономической ситуации. Пусть работа приносит удовольствие, а в дружном коллективе всегда будет товарищеский микроклимат.

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С Днем финансового работника Украины! Пусть совместный труд, который помогает поддержать экономику нашей страны в такие нелегкие времена, приблизит ту долгожданную победу!