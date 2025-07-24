Його запровадили у 2021 році за ініціативою Міністерства фінансів та Кабінету Міністрів. Саме у вересні 2021-го Уряд схвалив рішення про встановлення цього професійного дня з метою вшанування самовідданої праці, значного внеску в розвиток фінансової сфери та підвищення престижності праці фінансистів.

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Що цікаво, дату 24 липня обрали невипадково. Річ у тім, що саме цього дня за старим стилем християни вшановують святу рівноапостольну княгиню Ольгу. Її вважають першою реформаторкою фінансової системи Київської Русі, розповідає LifeStyle24.

З цієї нагоди наша редакція підготувала гарні привітання у картинках і прозі.

Привітання з Днем фінансового працівника в Україні 2025: картинки й проза

Фінансовий гуру, вітаю! Нехай твої дні будуть такими ж стабільними та прибутковими, як найкращі інвестиції. Бажаю, щоб кожен твій день був у плюсі, а всі труднощі зникали з такою швидкістю, як машинка рахує банкноти. Зі святом!

Привітання з Днем фінансового працівника 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем фінансового працівника! З щирого серця бажаю стабільної діяльності та високої репутації, роботи без втоми й проблем, високого доходу і великих успіхів, прекрасного настрою, особистого щастя і блага в домі.

Привітання з Днем фінансового працівника 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю, фінансовий чарівник! Бажаю, щоб баланс у житті завжди був позитивним, рахунок радості не мав ліміту, а витрати на сміх та щастя завжди перевищували всі очікування. З Днем фінансового працівника!

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Вітаю з Днем фінансового працівника України й хочу побажати тримати в руках великі гроші не лише на роботі й класти лимон не тільки в чай. Загалом, нехай не морозяться ні рахунки, ні клієнти, нехай надходять інвестиції та у твоє життя!

Привітання з Днем фінансового працівника 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем фінансового працівника України! Бажаю фінансового добробуту і стабільної економічної ситуації. Нехай робота приносить задоволення, а в дружньому колективі завжди буде товариський мікроклімат.

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З Днем фінансового працівника України! Нехай спільна праця, яка допомагає підтримати економіку нашої країни у такі нелегкі часи, наблизить ту довгоочікувану перемогу!