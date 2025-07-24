За однією з версій, воно виникло в США як спосіб звернути увагу на міцні зв'язки між родичами, особливо в умовах перебування на відстані. З нагоди свята LifeStyle24 підготував привітання для двоюрідних братів і сестер у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм найріднішим 24 липня.

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Як привітати з Днем двоюрідних братів і сестер 2025: картинки, проза й вірші

З Днем двоюрідних братів та сестер! Як добре, що ми є один в одного! Дякую тобі за всі твої поради, за веселі моменти та за підтримку у сумні часи! Бажаю нам, щоб наша дружба була вічною і непохитною!

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Немає нічого міцнішого за родинні зв'язки. Бажаю, щоб з дорогою людиною ніколи не було нудно, щоб з нею можна було завжди поділитися і радістю, і особистим переживанням. Здоров'я вам, взаєморозуміння, спільних успіхів і щирої гордості за перемоги один одного.

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У День двоюрідних братів і сестер

Хочу тебе вітати

І зв'язок, що між нами,

Всі роки оберігати.

Нехай взаєморозуміння

Завжди нас зігріває,

Спорідненість дає нам сили,

Від бід оберігає.

***

Як добре, що у мене є ти –

Мій друг, моя опора,

Щодня молю я всіх святих,

Щоб не було невдач і горя!

І я щоразу долі дякую

За те, що ти живеш на цьому світі

Нехай не трапиться біди ніякої

Хай береже тебе небесний покровитель!

Привітання з Днем двоюрідних братів і сестер 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем двоюрідних братів та сестер! Ми пройшли через багато чого разом, і я завжди ціную твою підтримку і дружбу. Нехай цей день принесе тобі багато радості, а кожен новий день буде сповнений успіхами та досягненнями. Від щирого серця бажаю тобі всього найкращого!

***

З Днем двоюрідних братів та сестер! Ти моя підтримка і радість! Дякую за те, що ти завжди поруч.

Привітання з Днем двоюрідних братів і сестер 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Якщо маєш сестру й брата,

Невимовно ти багатий,

Значить, є плече надійне,

Що підтримає постійно.

Є, кому секрет відкрити,

Відверто поговорити

Ти завжди будеш багатим

Якщо маєш сестру й брата!

***

Пам'ятаєш, в дитинстві ми бились?

І сварились, бувало, не раз…

Ну а потім так щиро мирились –

Не могли розлучити вже нас!

Ті часи проминули миттєво,

Вже дорослі ми стали давно…

Але брат і сестра – це суттєво,

І найближчі вони все одно!