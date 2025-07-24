За однією з версій, воно виникло в США як спосіб звернути увагу на міцні зв'язки між родичами, особливо в умовах перебування на відстані. З нагоди свята LifeStyle24 підготував привітання для двоюрідних братів і сестер у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм найріднішим 24 липня.
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Як привітати з Днем двоюрідних братів і сестер 2025: картинки, проза й вірші
З Днем двоюрідних братів та сестер! Як добре, що ми є один в одного! Дякую тобі за всі твої поради, за веселі моменти та за підтримку у сумні часи! Бажаю нам, щоб наша дружба була вічною і непохитною!
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Немає нічого міцнішого за родинні зв'язки. Бажаю, щоб з дорогою людиною ніколи не було нудно, щоб з нею можна було завжди поділитися і радістю, і особистим переживанням. Здоров'я вам, взаєморозуміння, спільних успіхів і щирої гордості за перемоги один одного.
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У День двоюрідних братів і сестер
Хочу тебе вітати
І зв'язок, що між нами,
Всі роки оберігати.
Нехай взаєморозуміння
Завжди нас зігріває,
Спорідненість дає нам сили,
Від бід оберігає.
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Як добре, що у мене є ти –
Мій друг, моя опора,
Щодня молю я всіх святих,
Щоб не було невдач і горя!
І я щоразу долі дякую
За те, що ти живеш на цьому світі
Нехай не трапиться біди ніякої
Хай береже тебе небесний покровитель!
Привітання з Днем двоюрідних братів і сестер 2025 / Колаж LifeStyle24
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З Днем двоюрідних братів та сестер! Ми пройшли через багато чого разом, і я завжди ціную твою підтримку і дружбу. Нехай цей день принесе тобі багато радості, а кожен новий день буде сповнений успіхами та досягненнями. Від щирого серця бажаю тобі всього найкращого!
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З Днем двоюрідних братів та сестер! Ти моя підтримка і радість! Дякую за те, що ти завжди поруч.
Привітання з Днем двоюрідних братів і сестер 2025 / Колаж LifeStyle24
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Якщо маєш сестру й брата,
Невимовно ти багатий,
Значить, є плече надійне,
Що підтримає постійно.
Є, кому секрет відкрити,
Відверто поговорити
Ти завжди будеш багатим
Якщо маєш сестру й брата!
***
Пам'ятаєш, в дитинстві ми бились?
І сварились, бувало, не раз…
Ну а потім так щиро мирились –
Не могли розлучити вже нас!
Ті часи проминули миттєво,
Вже дорослі ми стали давно…
Але брат і сестра – це суттєво,
І найближчі вони все одно!