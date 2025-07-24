По одной из версий, оно возникло в США как способ обратить внимание на прочные связи между родственниками, особенно в условиях пребывания на расстоянии. По случаю праздника LifeStyle24 подготовил поздравления для двоюродных братьев и сестер в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким 24 июля.

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Как поздравить с Днем двоюродных братьев и сестер 2025: картинки, проза и стихи

С Днем двоюродных братьев и сестер! Как хорошо, что мы есть друг у друга! Спасибо тебе за все твои советы, за веселые моменты и за поддержку в грустные времена! Желаю нам, чтобы наша дружба была вечной и непоколебимой!

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Нет ничего крепче родственных связей. Желаю, чтобы с дорогим человеком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и личным переживанием. Здоровья вам, взаимопонимания, совместных успехов и искренней гордости за победы друг друга.

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У День двоюрідних братів і сестер

Хочу тебе вітати

І зв'язок, що між нами,

Всі роки оберігати.

Нехай взаєморозуміння

Завжди нас зігріває,

Спорідненість дає нам сили,

Від бід оберігає.

***

Як добре, що у мене є ти –

Мій друг, моя опора,

Щодня молю я всіх святих,

Щоб не було невдач і горя!

І я щоразу долі дякую

За те, що ти живеш на цьому світі

Нехай не трапиться біди ніякої

Хай береже тебе небесний покровитель!

Поздравления с Днем двоюродных братьев и сестер 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем двоюродных братьев и сестер! Мы прошли через многое вместе, и я всегда ценю твою поддержку и дружбу. Пусть этот день принесет тебе много радости, а каждый новый день будет полон успехами и достижениями. От всей души желаю тебе всего наилучшего!

***

С Днем двоюродных братьев и сестер! Ты моя поддержка и радость! Спасибо за то, что ты всегда рядом.

Поздравления с Днем двоюродных братьев и сестер 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Якщо маєш сестру й брата,

Невимовно ти багатий,

Значить, є плече надійне,

Що підтримає постійно.

Є, кому секрет відкрити,

Відверто поговорити

Ти завжди будеш багатим

Якщо маєш сестру й брата!

***

Пам'ятаєш, в дитинстві ми бились?

І сварились, бувало, не раз…

Ну а потім так щиро мирились –

Не могли розлучити вже нас!

Ті часи проминули миттєво,

Вже дорослі ми стали давно…

Але брат і сестра – це суттєво,

І найближчі вони все одно!