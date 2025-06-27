Уже совсем скоро наступит День Конституции Украины 2025: лучшие поздравления для соцсетей
- 28 июня отмечают День Конституции Украины, принятой в 1996 году.
- LifeStyle24 подготовил подборку поздравлений в виде картинок, прозы и стихов для соцсетей по случаю этого праздника.
28 июня граждане будут отмечать День Конституции Украины. Именно в этот день, в 1996 году, Верховная Рада приняла Основной Закон нашего независимого государства.
Это стало важным этапом в становлении правовой системы Украины, закрепив принципы демократии, верховенства права и прав человека. С тех пор этот праздник ежегодно напоминает нам о важности соблюдения конституционных норм и ценностей. По случаю приближения Дня Конституции Украины LifeStyle24 подготовил подборку искренних поздравлений в картинках, прозе и стихах для ваших соцсетей.
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Поздравления с Днем Конституции Украины для соцсетей: картинки и слова
С Днем Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!
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Поздравляю с Днем Конституции Украины! Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в нашей стране будет порядок, а на душе – спокойствие и радость.
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Сьогодні свято на моїй землі,
За яке боролись і за яке вмирали,
Діди й прадіди твої й мої, і про яке
Поети мріяли й нишкома писали.
Сьогодні свято у моїй Україні,
І ми про нього можемо сказати вільно,
Свобода слова і права людини – наш закон,
І з чим вітаю вас, шановні, щиро!
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Конституція наша – Закон,
Оберіг української нації,
Береже вона права кордони
У соціальних життєвих ситуаціях.
Громадянам гарант і права,
Захист, мудрість вона й основа,
Конституція наша жива,
України святиня й обнова!
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В День Конституции Украины поздравляю с праздником свобод, равенства и справедливости! Пусть наша Конституция остается вечной гарантией нашей национальной самостоятельности, самосознания и демократии. С праздником!
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Поздравляю с одним из важнейших праздников – Днем Конституции! Основной Закон напоминает нам, что каждый гражданин имеет право на достойную жизнь, свободу слова и свободное развитие. Оберегаем ее, как и нашу независимость. И пусть у каждого из нас будет масса поводов для гордости за родную страну. С праздником!
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З Днем Конституції
Всіх пересічних громадян!
Щоб українці жили
Лише за законом!
Нехай права наші
Лунають навкруги,
Щоб не були вони для влади
Пустим дзвоном!
Напомним, что наша редакция уже рассказывала о других праздниках июня 2025 года.