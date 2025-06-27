Это стало важным этапом в становлении правовой системы Украины, закрепив принципы демократии, верховенства права и прав человека. С тех пор этот праздник ежегодно напоминает нам о важности соблюдения конституционных норм и ценностей. По случаю приближения Дня Конституции Украины LifeStyle24 подготовил подборку искренних поздравлений в картинках, прозе и стихах для ваших соцсетей.

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Поздравления с Днем Конституции Украины для соцсетей: картинки и слова

С Днем Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

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Поздравляю с Днем Конституции Украины! Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в нашей стране будет порядок, а на душе – спокойствие и радость.

Поздравление с Днем Конституции Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди й прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли й нишкома писали.

Сьогодні свято у моїй Україні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини – наш закон,

І з чим вітаю вас, шановні, щиро!

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Конституція наша – Закон,

Оберіг української нації,

Береже вона права кордони

У соціальних життєвих ситуаціях.

Громадянам гарант і права,

Захист, мудрість вона й основа,

Конституція наша жива,

України святиня й обнова!

Поздравление с Днем Конституции Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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В День Конституции Украины поздравляю с праздником свобод, равенства и справедливости! Пусть наша Конституция остается вечной гарантией нашей национальной самостоятельности, самосознания и демократии. С праздником!

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Поздравляю с одним из важнейших праздников – Днем Конституции! Основной Закон напоминает нам, что каждый гражданин имеет право на достойную жизнь, свободу слова и свободное развитие. Оберегаем ее, как и нашу независимость. И пусть у каждого из нас будет масса поводов для гордости за родную страну. С праздником!

Поздравление с Днем Конституции Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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З Днем Конституції

Всіх пересічних громадян!

Щоб українці жили

Лише за законом!

Нехай права наші

Лунають навкруги,

Щоб не були вони для влади

Пустим дзвоном!

Напомним, что наша редакция уже рассказывала о других праздниках июня 2025 года.