Це стало важливим етапом у становленні правової системи України, закріпивши принципи демократії, верховенства права та прав людини. Відтоді це свято щороку нагадує нам про важливість дотримання конституційних норм і цінностей. З нагоди наближення Дня Конституції України LifeStyle24 підготував добірку щирих привітань у картинках, прозі й віршах для ваших соцмереж.

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Привітання з Днем Конституції України для соцмереж: картинки й слова

З Днем Конституції України. Бажаю миру і процвітання країні, в якій ти будеш себе почувати впевненою, самореалізованою, повноправною і щасливою людиною і громадянином!

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Вітаю з Днем Конституції України! Бажаю жити до вподоби, але без обмежень на право вибору, свободи слова і благородного вчинку. Нехай у нашій країні буде порядок, а на душі – спокій і радість.

Привітання з Днем Конституції України 2025 / Колаж LifeStyle24

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Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди й прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли й нишкома писали.

Сьогодні свято у моїй Україні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини – наш закон,

І з чим вітаю вас, шановні, щиро!

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Конституція наша – Закон,

Оберіг української нації,

Береже вона права кордони

У соціальних життєвих ситуаціях.

Громадянам гарант і права,

Захист, мудрість вона й основа,

Конституція наша жива,

України святиня й обнова!

Привітання з Днем Конституції України 2025 / Колаж LifeStyle24

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У День Конституції України вітаю зі святом свобод, рівності та справедливості! Нехай наша Конституція залишається вічною гарантією нашої національної самостійності, самосвідомості та демократії. Зі святом!

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Вітаю з одним із найважливіших свят – Днем Конституції! Основний Закон нагадує нам, що кожен громадянин має право на гідне життя, свободу слова та вільний розвиток. Оберігаймо її, як і нашу незалежність. І нехай у кожного з нас буде маса приводів для гордості за рідну країну. Зі святом!

Привітання з Днем Конституції України 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем Конституції

Всіх пересічних громадян!

Щоб українці жили

Лише за законом!

Нехай права наші

Лунають навкруги,

Щоб не були вони для влади

Пустим дзвоном!

Нагадаємо, що наша редакція вже розповідала про інші свята червня 2025 року.