Их давали только особенным: 24 украинские фамилии, связанные с волосами

Наши предки нередко формировали фамилии, учитывая внешность человека. Так, если кто-то отличался особой структурой волос или их отсутствием, то получал соответствующие родовые имена.

LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает подробнее о таких фамилиях. В современном мире они считаются достаточно распространенными в Украине, поэтому их можно часто услышать.

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Подборка украинских фамилий, которые были связаны с волосами

В древности наши предки давали фамилии неслучайно. Ведь родовые имена часто отражали черты характера, профессию или даже внешность человека. В частности, волосы играли важную роль в формировании прозвищ, которые со временем превращались в настоящие фамилии.

Так, если человек был полностью лысым или имел очень редкие волосы, его могли называть – Лысый, Лисайко, Лисак, Лисун или Лисан. Сейчас в Украине проживает 14 172 носителя этих родовых имен. В то же время предки с кудрями или чубами получали особенно креативные фамилии. Среди них:

Чубарь – 1597 владельцев.

Кудря – 3364 носителя.

Чуб – 5182 представителя.

Кучерко – 47 украинцев.

Пелех – 2491 владелец.

Кудла – 1985 носителей.

Чуприна – 7148 представителей.

Кудрявец – 3901 украинец.

Коструба – 437 владельцев.

Чубай – 561 носитель.

Пелешок – 863 представителя.

Мушта – 705 человек.

Чубей – 264 украинца.

Куйовда – 113 владельцев.

Чупрун – 713 носителей.

Чубир – 31 представитель.

Чубатько – 88 украинцев.

Кошлак – 95 владельцев.

Кудрик – 1674 человека.

Фамилии, которые были связаны с волосами / Фото Freepik

Какие еще фамилии указывают на особенности внешности

Люди, которые имели веснушки или некоторые недостатки кожи лица, получали фамилии: Дзюба, Дзюбий, Рябой и Рябчук. Чаще всего эти родовые имена можно услышать на Приднепровье и Подолье.

Кроме этого, предки, которые получили шрамы или рубцы после пожаров, нередко имели фамилии – Горелый, Горилко, Пиджарко, Печеный. Эти родовые имена указывали на пережитый несчастный случай, который оставил видимые следы на коже.