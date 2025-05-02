11 старинных фамилий, которые остались только в Украине: проверьте свою в списке

В Украине до сих пор можно встретить фамилии, которые невозможно услышать нигде в мире. Эти родовые имена рассказывают о профессии или характере наших предков.

Некоторые из родовых имен вышли из употребления в других странах или трансформировались. Однако в Украине они остались в своем аутентичном виде, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на исследование преподавателя украинского языка А. Ф. Нечипоренко.

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Подборка украинских фамилий, которые остались только в Украине

Значительное количество украинских фамилий имело несколько юмористический оттенок в древности. Ими могли похвастаться казаки, которые любили шутить и создавать на основе юмора родовые имена. Что интересно, такие фамилии не услышишь ни в одной другой стране мира. В современном мире эти родовые имена звучат во всех областях Украины. Среди таких украинских фамилий:

Затуливитер – 374 носителя.

Вырвикишка – 75 владельцев.

Несвятипаска – 109 представителей.

Нагнибида – 495 украинцев.

Перебийнис – 1194 носители.

Майборода – 6529 владельцев.

Тягнирядно – 459 представителей.

Неижборщ – 20 украинцев.

Гризидуб – не осталось носителей.

Завалипич – 118 владельцев.

Гуляйдень – не осталось представителей.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Самые благозвучные украинские фамилии

Украинские фамилии всегда славились своей мелодичностью и образностью. Такие родовые имена имеют особое звучание, что отзывается в сердце каждого украинца. К самым мелодичных фамилий относятся: