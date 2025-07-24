Вот эти 10 старинных фамилий давали самым привлекательным украинцам: проверьте свою в списке

В древности фамилии нередко отражали не только профессию или место рождения человека, но и его внешность. Именно красота становилась причиной для появления благозвучных родовых имен.

Такие фамилии даже сохранились до наших дней. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Какие старинные фамилии давали привлекательным украинцам?

Что интересно, люди, которые выделялись среди других своей внешностью или обаянием, получали соответствующие фамилии. Иногда такие родовые имена свидетельствовали о приятных чертах лица. К фамилиям, которые давали самым красивым украинцам, относятся:

Голый – известно о 233 его носителях.

Хороший – 145 владельцев этой фамилии.

Хорошун – 1902 представителя такого родового имени, которые сейчас проживают в Украине.

Хорошко – им могут похвастаться 1084 украинца.

Чистик – насчитывается 149 владельцев этой фамилии.

Форемный – 31 владелец этой фамилии живет в Украине.

Миленко – известно о 355 представителях такого родового имени.

Миловидов – 26 носителей этой редкой фамилии.

Солнечный – только 2 человека имеют такое родовое имя.

Красенюк – считается очень уникальным, ведь известно лишь об 1 его носителе.

Фамилии, которые давали хорошим украинцам / Фото Freepik

Как звучат самые смешные фамилии в Украине?

Наши предки образовывали забавные фамилии учитывая профессию, черты характера или место жительства людей. Вероятно, эти смешные родовые имена могли принадлежать казакам. К самым забавным фамилиям относятся: