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24 июля, 11:40
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Вот эти 10 старинных фамилий давали самым привлекательным украинцам: проверьте свою в списке

Влада Пономарева
Основні тези
  • Старинные фамилии, отражавшие внешность, были распространены среди привлекательных украинцев.

  • Например: Гожий, Хороший, Хорошун, Красенюк.

     

В древности фамилии нередко отражали не только профессию или место рождения человека, но и его внешность. Именно красота становилась причиной для появления благозвучных родовых имен.

Такие фамилии даже сохранились до наших дней. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Какие старинные фамилии давали привлекательным украинцам?

Что интересно, люди, которые выделялись среди других своей внешностью или обаянием, получали соответствующие фамилии. Иногда такие родовые имена свидетельствовали о приятных чертах лица. К фамилиям, которые давали самым красивым украинцам, относятся:

  • Голый – известно о 233 его носителях.
  • Хороший – 145 владельцев этой фамилии.
  • Хорошун – 1902 представителя такого родового имени, которые сейчас проживают в Украине.
  • Хорошко – им могут похвастаться 1084 украинца.
  • Чистик – насчитывается 149 владельцев этой фамилии.
  • Форемный – 31 владелец этой фамилии живет в Украине.
  • Миленко – известно о 355 представителях такого родового имени.
  • Миловидов – 26 носителей этой редкой фамилии.
  • Солнечный – только 2 человека имеют такое родовое имя.
  • Красенюк – считается очень уникальным, ведь известно лишь об 1 его носителе.

Фамилии, которые давали хорошим украинцам / Фото Freepik

Как звучат самые смешные фамилии в Украине?

Наши предки образовывали забавные фамилии учитывая профессию, черты характера или место жительства людей. Вероятно, эти смешные родовые имена могли принадлежать казакам. К самым забавным фамилиям относятся:

  • Прищ – им могут похвастаться 200 украинцев.
  • Мохнаткина – сейчас владельцами этой фамилии являются 25 человек.
  • Лярва – такую фамилию имеет только один украинец.
  • Смердюк – пока известно о 7 представителях этого родового имени.
  • Ананидзе – 6 носителей такой фамилии.
  • Уродов – насчитывается лишь 2 человека с такими родовым именем.
  • Барыга – остался 1 носитель этой редкой фамилии, который живет в Украине.
  • Сопливый – пока известно о 4 украинцах, которые имеют эту фамилию.