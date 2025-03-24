Предсказали судьбу: 8 интересных фамилий украинских деятелей культуры, науки и спорта

Среди украинцев есть множество выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Некоторые из них имеют очень интересные фамилии, которые подчеркивают их талант или сферу деятельности.

LifeStyle24 подготовил особых родовых имен, которые принадлежат украинским знаменитостям. Эти деятели имеют не только знаковые фамилии, но и оставляют огромный след в мировой истории и культуре.

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Подборка интересных фамилий украинских деятелей

В мире украинской литературы есть немало фамилий, которые запоминаются. Так, мастер слова и юморист Остап Вишня успешно пользовался псевдонимом. Хотя его настоящая фамилия – Губенко, но "Вишня" прекрасно передает жизнерадостный характер его творчества. В то же время современный писатель Сергей Жадан может похвастаться фамилией, которая происходит от слова "жаждать", что очень символично для поэта, который стремится менять мир с помощью пера. Интересна и фамилия Ивана Малковича, основателя легендарного издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Это родовое имя имеет корень "малый", что контрастирует с огромным вкладом поэта в культуру.

Иван Малкович / Фото "УкрЛиб"

Кроме этого, среди украинских ученых тоже есть фамилии, которые достойны внимания. Например, родовое имя Бориса Патона, выдающегося ученого в области электросварки, ассоциируется с инженерией, ведь напоминает слово "патина" – оксидную пленку на металле. К тому же еще один знаковый украинец, кардиохирург Николай Амосов, имеет особую фамилию. Она похожа на латинское слово amō, что трактуется как "любить", поэтому могло символизировать любовь ученого к медицине.

Что интересно, в спорте также можно найти много представителей необычных фамилий. Легендарный легкоатлет Сергей Бубка имеет родовое имя, происходящее от названия растения "бубка". В то же время фамилия боксера Василия Ломаченко, вероятно, образована от слова "ломать", что отражает его стиль ведения боя. Также стоит упомянуть родовое имя Александра Усика, абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Эта фамилия ассоциируется с усами и добавляет своему владельцу харизмы.

Александр Усик / Фото из инстаграма боксера

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