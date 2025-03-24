LifeStyle24 подготовил особых родовых имен, которые принадлежат украинским знаменитостям. Эти деятели имеют не только знаковые фамилии, но и оставляют огромный след в мировой истории и культуре.

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Подборка интересных фамилий украинских деятелей

В мире украинской литературы есть немало фамилий, которые запоминаются. Так, мастер слова и юморист Остап Вишня успешно пользовался псевдонимом. Хотя его настоящая фамилия – Губенко, но "Вишня" прекрасно передает жизнерадостный характер его творчества. В то же время современный писатель Сергей Жадан может похвастаться фамилией, которая происходит от слова "жаждать", что очень символично для поэта, который стремится менять мир с помощью пера. Интересна и фамилия Ивана Малковича, основателя легендарного издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Это родовое имя имеет корень "малый", что контрастирует с огромным вкладом поэта в культуру.

Иван Малкович / Фото "УкрЛиб"

Кроме этого, среди украинских ученых тоже есть фамилии, которые достойны внимания. Например, родовое имя Бориса Патона, выдающегося ученого в области электросварки, ассоциируется с инженерией, ведь напоминает слово "патина" – оксидную пленку на металле. К тому же еще один знаковый украинец, кардиохирург Николай Амосов, имеет особую фамилию. Она похожа на латинское слово amō, что трактуется как "любить", поэтому могло символизировать любовь ученого к медицине.

Что интересно, в спорте также можно найти много представителей необычных фамилий. Легендарный легкоатлет Сергей Бубка имеет родовое имя, происходящее от названия растения "бубка". В то же время фамилия боксера Василия Ломаченко, вероятно, образована от слова "ломать", что отражает его стиль ведения боя. Также стоит упомянуть родовое имя Александра Усика, абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Эта фамилия ассоциируется с усами и добавляет своему владельцу харизмы.

Александр Усик / Фото из инстаграма боксера

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