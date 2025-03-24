LifeStyle24 підготував особливих родових імен, які належать українським знаменитостям. Ці діячі мають не лише знакові прізвища, а й залишають величезний слід у світовій історії та культурі.

Цікаво Ці 6 імен колись були популярними, але сьогодні їх майже не дають дітям

Добірка цікавих прізвищ українських діячів

У світі української літератури є чимало прізвищ, які запам'ятовуються. Так, майстер слова й гуморист Остап Вишня успішно користувався псевдонімом. Хоч його справжнє прізвище – Губенко, але "Вишня" чудово передає життєрадісний характер його творчості. Водночас сучасний письменник Сергій Жадан може похизуватися прізвищем, яке походить від слова "жадати", що дуже символічно для поета, який прагне змінювати світ за допомогою пера. Цікавим є і прізвище Івана Малковича, засновника легендарного видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Це родове ім'я має корінь "малий", що контрастує з величезним внеском поета у культуру.

Іван Малкович / Фото "УкрЛіб"

Крім цього, серед українських науковців теж є прізвища, які варті уваги. Наприклад, родове ім'я Бориса Патона, видатного вченого у галузі електрозварювання, асоціюється з інженерією, адже нагадує слово "патина" – оксидну плівку на металі. До того ж ще один знаковий українець, кардіохірург Микола Амосов, має особливе прізвище. Воно схоже на латинське слово amō, що трактується як "любити", тому могло символізувати любов науковця до медицини.

Що цікаво, у спорті також можна знайти багато представників незвичних прізвищ. Легендарний легкоатлет Сергій Бубка має родове ім'я, що походить від назви рослини "бубка". Водночас прізвище боксера Василя Ломаченка, ймовірно, утворене від слова "ламати", що відображає його стиль ведення бою. Також варто згадати родове ім'я Олександра Усика, абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Це прізвище асоціюється з вусами та додає своєму власнику харизми.

Олександр Усик / Фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що раніше наша редакція розповідала про біблійні й міфологічні імена, які майже зникли. Перегляньте матеріал та дізнайтеся, які варіанти належали богам і героям.