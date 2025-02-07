Можно ли верить гадалкам в тиктоке: священник дал четкий ответ

Гадание в социальных сетях, в частности в TikTok, стало чрезвычайно популярным среди молодежи. Так, люди могут быстро получить ответы на свои вопросы, не отправляясь за пределы собственного дома.

Эту платформу используют миллионы людей по всему миру, поэтому гадалки создают контент, который обещает предсказать будущее или дать советы в романтической или финансовой сферах. Многие обращаются к таким гадалкам, чтобы принять важные решения. Можно ли верить гадалкам в тиктоке – рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины.

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Можно ли верить гадалкам в тиктоке

По словам священника Православной церкви Украины, христианам стоит доверять только Богу. Людям следует сохранять критическое мышление и ни в коем случае не полагаться на гадания во время важных жизненных выборов. Лучше обратиться к Божьему Слову, чем к словам сомнительных профессионалов в своих областях. Алексей Филюк добавил, что верующим надо жить по Евангелию и не доверять гадалкам в тиктоке, ведь это пустая трата времени.

Богу надо верить, доверять. Ему свое сердце доверяйте и через призму Божьего Слова проверяйте. Служите Господу с трепетом,

– заверил священник Православной церкви Украины.

Можно ли гадать на свою судьбу

В ПЦУ отметили, что Бог всегда оставляет верующим свободу выбора и направляет их к лучшему. В то же время расклады карт таро, предсказания и гадания пришли к нам от Дьявола, который стремится контролировать людей и держать их в рабстве. У человека нет предопределенной заранее судьбы, ведь Господь создал всех свободными. Поэтому будущее христианина должно зависеть от его собственных поступков.

Гадание заставляет людей снимать с себя ответственность и перекладывать ее на других. Священники Православной церкви Украины отмечают, что все проблемы можно преодолеть не только собственными силами, а с Божьей помощью.