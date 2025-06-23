Позволят заглянуть в будущее: 4 самых точных гадания на Ивана Купала
- Праздник Ивана Купала отмечается в ночь с 23 на 24 июня, когда традиционно проводятся гадания для предсказания будущего.
- Самые точные гадания – на воде, зеркале, кольце и луковицах.
Гадания на Ивана Купала издавна считались правдивыми и судьбоносными. По народным поверьям, в Купальскую ночь можно узнать все о своем будущем.
Праздник Ивана Купала состоится с 23 по 24 июня. Подробнее о самых точных гаданиях на это время – рассказывает LifeStyle24.
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Самые точные гадания на Ивана Купала 2025
Гадание на воде
После захода солнца налейте воду в глубокую тарелку. Далее четко сформулируйте собственное желание, возьмите небольшой камень в руки и бросьте его в сосуд. Затем следует посчитать количество кругов на воде, которые образуются в результате этого. Четное число будет указывать на быстрое воплощение желаний, а нечетное – будет свидетельствовать, что стоит подождать с реализацией желаний.
Гадание на зеркале
Это гадание следует проводить в темной и тихой комнате. Так, зажгите свечу и поставьте ее возле зеркала, после чего сядьте напротив него. Посмотрите в собственное отражение и следите за пламенем – если огонь начнет двигаться, то вскоре вы встретите своего будущего избранника. Важно не оборачиваться и ни в коем случае не отводить взгляд от зеркала.
Гадание на кольце
Для этого понадобится кольцо, которое вы часто носите в повседневной жизни. Далее возьмите стакан воды и положите туда украшение. Через некоторое время в жидкости можно будет увидеть образ будущей второй половинки.
Гадание на луковицах
Возьмите несколько луковиц и на каждой напишите любое мужское имя. Положите их в воду в ночь на Ивана Купала – и наблюдайте. Луковица, которая первой прорастет, укажет на имя будущего суженого.