Утро, которое изменило мировую историю: третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину
24 февраля 2022 года стало самым черным днем в новейшей истории Украины. В 4 утра Россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну, нарушив все возможные международные нормы и пытаясь уничтожить украинскую государственность.
Война, которая началась еще в 2014 году с аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, переросла в масштабное противостояние, что определило будущее Украины, Европы и всего мира. Подробнее об этом – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.
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Третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину
В то утро российские войска отправились на территорию Украины с нескольких направлений: с территории Беларуси на Киев, с востока – на Харьков, Сумы и Мариуполь, а с юга – на Херсон. Враг нанес ракетные удары по военным и гражданским объектам, пытаясь уничтожить систему обороны. Именно в этот момент украинцы проснулись от громких взрывов. Россияне были уверены, что захватят Киев за несколько дней, а украинское правительство сбежит. Однако они ошиблись, ведь украинцы не испугались и не сложили оружия.
В первые недели полномасштабной войны страна пережила самые тяжелые испытания. Киев оказался под угрозой захвата, тогда как российские войска зашли в пригород столицы – Ирпень, Бучу и Гостомель. Впрочем, благодаря героическому сопротивлению ВСУ, теробороны и обычных граждан врага удалось остановить. А уже в апреле оккупанты вынуждены были отступить из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Тогда весь мир стал свидетелем последствий присутствия россиян. Бучанская резня начала символизировать российские преступления, которые украинцы никогда не простят.
Лето 2022 года принесло новые вызовы для Украины, ведь Россия продолжала попытки наступлений на востоке. В то же время на юге, в Херсонской области, ВСУ начали контрнаступление, которое осенью принесло первые крупные победы. Тогда была освобождена почти вся Харьковщина, а в ноябре украинская армия вернула контроль над Херсоном. Это стало первым серьезным ударом по российскому плану оккупации.
2023 год стал годом ожесточенного противостояния. Враг изменил тактику и начал сосредотачиваться на истощении ВСУ и обстрелах мирных городов. Ударам подверглись Киев, Днепр, Харьков, Львов, Одесса и сотни других населенных пунктов. Россияне пытались оставить украинцев без света и тепла, атакуя энергетическую инфраструктуру. Однако Украина мужественно выстояла даже в самые темные ночи, когда города погружались во тьму. Весной украинские военные начали контрнаступление, целью которого было освобождение оккупированных территорий на юге и востоке. Война перешла в фазу борьбы на истощение, и стало понятно, что она продлится дольше, чем многие ожидали.
В 2024 году Россия продолжала цинично атаковать украинские города, сосредоточив огромные силы на штурме Авдеевки. Город, который держал оборону еще с 2014-го, стал символом украинской стойкости. После месяцев тяжелых боев, недостатка боеприпасов и непрерывных ударов авиации ВСУ пришлось отступить, чтобы избежать окружения. Это решение было тяжелым, но оправданным, поскольку украинцам удалось нанести врагу огромные потери.
Несмотря на трудности, Украина адаптировалась к новой реальности войны, развивая собственное производство дронов, атакуя объекты врага в Крыму и даже в глубоком тылу России. Украинские беспилотники регулярно уничтожали нефтебазы, склады боеприпасов, военные заводы, заставляя агрессора почувствовать последствия войны на собственной территории.
Мировая поддержка Украины тоже оставалась весомой. Несмотря на политические кризисы в разных странах, Запад продолжал предоставлять оружие, финансовую помощь и санкционное давление на Россию. Важным стало решение о передаче Украине дальнобойных ракет, систем ПВО и артиллерии, что позволило значительно улучшить обороноспособность.
Сегодня, на третью годовщину полномасштабного вторжения, Украина продолжает ожесточенную борьбу. За три года она доказала всему миру, что ее невозможно сломать. Несмотря на усталость, потери и боль, украинцы держатся, веря в победу. Эта война уже изменила ход мировой истории. Украина показала, что даже перед сильным врагом можно выстоять, если бороться за правду, свободу и будущее.