Утро, которое изменило мировую историю: третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

24 февраля 2022 года стало самым черным днем в новейшей истории Украины. В 4 утра Россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну, нарушив все возможные международные нормы и пытаясь уничтожить украинскую государственность.

Война, которая началась еще в 2014 году с аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, переросла в масштабное противостояние, что определило будущее Украины, Европы и всего мира. Подробнее об этом – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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Третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

В то утро российские войска отправились на территорию Украины с нескольких направлений: с территории Беларуси на Киев, с востока – на Харьков, Сумы и Мариуполь, а с юга – на Херсон. Враг нанес ракетные удары по военным и гражданским объектам, пытаясь уничтожить систему обороны. Именно в этот момент украинцы проснулись от громких взрывов. Россияне были уверены, что захватят Киев за несколько дней, а украинское правительство сбежит. Однако они ошиблись, ведь украинцы не испугались и не сложили оружия.

В первые недели полномасштабной войны страна пережила самые тяжелые испытания. Киев оказался под угрозой захвата, тогда как российские войска зашли в пригород столицы – Ирпень, Бучу и Гостомель. Впрочем, благодаря героическому сопротивлению ВСУ, теробороны и обычных граждан врага удалось остановить. А уже в апреле оккупанты вынуждены были отступить из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Тогда весь мир стал свидетелем последствий присутствия россиян. Бучанская резня начала символизировать российские преступления, которые украинцы никогда не простят.

Трагедия в Буче / Фото "Фокус"

Лето 2022 года принесло новые вызовы для Украины, ведь Россия продолжала попытки наступлений на востоке. В то же время на юге, в Херсонской области, ВСУ начали контрнаступление, которое осенью принесло первые крупные победы. Тогда была освобождена почти вся Харьковщина, а в ноябре украинская армия вернула контроль над Херсоном. Это стало первым серьезным ударом по российскому плану оккупации.

Освобождение Херсона в ноябре 2022 года / Фото из Википедии

2023 год стал годом ожесточенного противостояния. Враг изменил тактику и начал сосредотачиваться на истощении ВСУ и обстрелах мирных городов. Ударам подверглись Киев, Днепр, Харьков, Львов, Одесса и сотни других населенных пунктов. Россияне пытались оставить украинцев без света и тепла, атакуя энергетическую инфраструктуру. Однако Украина мужественно выстояла даже в самые темные ночи, когда города погружались во тьму. Весной украинские военные начали контрнаступление, целью которого было освобождение оккупированных территорий на юге и востоке. Война перешла в фазу борьбы на истощение, и стало понятно, что она продлится дольше, чем многие ожидали.

Вооруженные Силы Украины / Фото Офис Президента Украины

В 2024 году Россия продолжала цинично атаковать украинские города, сосредоточив огромные силы на штурме Авдеевки. Город, который держал оборону еще с 2014-го, стал символом украинской стойкости. После месяцев тяжелых боев, недостатка боеприпасов и непрерывных ударов авиации ВСУ пришлось отступить, чтобы избежать окружения. Это решение было тяжелым, но оправданным, поскольку украинцам удалось нанести врагу огромные потери.

Несмотря на трудности, Украина адаптировалась к новой реальности войны, развивая собственное производство дронов, атакуя объекты врага в Крыму и даже в глубоком тылу России. Украинские беспилотники регулярно уничтожали нефтебазы, склады боеприпасов, военные заводы, заставляя агрессора почувствовать последствия войны на собственной территории.

Мировая поддержка Украины тоже оставалась весомой. Несмотря на политические кризисы в разных странах, Запад продолжал предоставлять оружие, финансовую помощь и санкционное давление на Россию. Важным стало решение о передаче Украине дальнобойных ракет, систем ПВО и артиллерии, что позволило значительно улучшить обороноспособность.

Вооруженные Силы Украины / Фото ArmyInform

Сегодня, на третью годовщину полномасштабного вторжения, Украина продолжает ожесточенную борьбу. За три года она доказала всему миру, что ее невозможно сломать. Несмотря на усталость, потери и боль, украинцы держатся, веря в победу. Эта война уже изменила ход мировой истории. Украина показала, что даже перед сильным врагом можно выстоять, если бороться за правду, свободу и будущее.